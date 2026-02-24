Blokáda dlho nevydrží: Nové sankcie EÚ budú schválené, nezabráni tomu Slovensko ani Maďarsko

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Nemecký minister očakáva schválenie sankcií.

Maďarsko a Slovensko nebudú môcť dlhodobo blokovať nové sankcie Európskej únie proti Rusku a opatrenia budú schválené, vyhlásil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RBB Inforadio nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Očakávam, že Maďarsko bude súhlasiť,“ povedal šéf nemeckej diplomacie. Podľa jeho názoru chcel maďarský premiér Viktor Orbán pravdepodobne vyslať signál pred utorkovou cestou európskych lídrov do Kyjeva, kde si pripomínajú štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj po 4 rokoch ukázal obrovský bunker pod Kyjevom: Z jeho atmosféry mrazí, tu sa to celé začalo
2.
Moskva rozohrala ďalšiu hru: Británia a Francúzsko vraj plánujú dodať jadrové zbrane pre Ukrajinu
3.
Zelenskyj vo videoprejave: Ukrajina potrebuje jasný termín vstupu do Európskej únie
Zobraziť všetky články (1639)

Kritika priateľskej politiky voči Rusku

Wadephul súčasne kritizoval Orbánovu „priateľskú politiku“ voči Rusku. „Niekedy mám dojem, že venuje väčšiu pozornosť tomu, čo sa páči (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi, ako tomu, čo slúži Európe. Ale nesmieme sa tým nechať znervózniť,“ povedal. V tejto súvislosti nemecký minister pripomenul, že odmietavým postojom zrádza Maďarsko svoju vlastnú históriu, keď koncom 80. rokov zohralo významnú úlohu pri zmenách, ktoré viedli k pádu železnej opony.

Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí slovenský postoj pri blokovaní sankcií nie je taký dramatický ako v prípade Maďarska. „Problémy a otázky, ktoré tam existujú, sa dajú riešiť,“ povedal Wadephul v súvislosti so Slovenskom. DPA k tomu napísala, že Maďarsko a Slovensko odôvodňujú blokádu sankcií tým, že v súčasnosti nedostávajú ropovodom Družba cez Ukrajinu ruskú ropu.

Blanár hovorí o výhradách k 20. balíku

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci informoval, že SR mala k 20. sankčnému balíku výhrady, avšak nebola sama. Podľa neho vzniesli námietky viaceré krajiny s morskými prístavmi, kde by nesmeli dostávať takzvané tieňové lode prevážajúce tovar z Ruska žiadne služby.

Slovensko podľa Blanára voči ďalším sankciám namietalo s tým, že by mohli narušiť aktuálne mierové rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.

Foto: SITA/MZV

Maďarsko okrem blokovania sankcií znemožnilo aj prijatie rozhodnutia EÚ, ktoré by umožnilo poskytnúť Ukrajine kľúčovú finančnú pomoc. Celkovo ide 90 miliárd eur, z ktorých 60 miliárd eur je určených na konkrétne obranné kapacity, dodala agentúra.

Pri príležitosti štvrtého výročia začatia ruského útoku na Ukrajinu pripomenul Wadephul ruské neúspechy. Putin nedosiahol ani jeden zo svojich vojnových cieľov. Každý deň zomierajú stovky mladých Rusov, to musíme tiež vidieť. Straty sú obrovské, pričom úspechom posledného roka vojny bolo dobytie jedného percenta územia Ukrajiny,“ povedal šéf nemeckej diplomacie pre RBB Inforadio. Súčasne ubezpečil, že Ukrajina sa „môže na podporu Nemecka určite spoľahnúť“. Poukázal tiež na to, že Nemecko je už teraz jej najväčším vojenským podporovateľom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zelenskyj po 4 rokoch ukázal obrovský bunker pod Kyjevom: Z jeho atmosféry mrazí, tu sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac