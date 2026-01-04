Biely dom zverejnil video zajatého Madura, ktorý prehovoril. Postaví sa pred súd

Zuzana Veslíková
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Venezuelského prezidenta Madura priviezli do metropolitnej väznice v New Yorku.

Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia, informuje TASR.

Maduro sa v najbližších dňoch postaví pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“. Pred odvedením do väznice bol venezuelský prezident nakrátko v sídle Úradu pre kontrolu drog (DEA). Biely dom na sociálnych sieťach zverejnil video Madura, kráčajúceho práve v sídle DEA, pričom venezuelský prezident hovorí: „Dobrú noc. Šťastný nový rok.“

Metropolitná väznica je jediná federálna väznica v New Yorku a podľa stanice BBC je známa tým, že v nej boli zadržané viaceré známe osobnosti a taktiež svojimi prísnymi podmienkami, násilím a obvineniami z nedostatočného dohľadu.

Čo sa stalo?

Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky počas operácie v noci na sobotu, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump.

Spomínanej operácii predchádzali mesiace napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.

Trump zároveň oznámil „blokádu“ venezuelskej ropy, rozšíril sankcie a podnikol viac ako dva tucty útokov na plavidlá, o ktorých USA tvrdili, že sa podieľali na pašovaní drog v Tichom oceáne a Karibskom mori. Mnohé krajiny tieto útoky odsúdili ako mimosúdne popravy. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Spojené štáty zasiahli vo Venezuele dok, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov.

