Našli sme ďalšiu predajňu Biedronky, rastie v nenápadnej obci. O pár kilometrov ďalej reťazec otvorí už čoskoro

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
V malej dedine napredujú práce na novej predajni diskontnej Biedronky. Takmer hotovo Poliaci hlásia už aj v susednej obci.

Plány diskontného reťazca v satelitoch okolo nášho hlavného mesta už naberajú finálne kontúry. Minimálne teda v obciach Malinovo a Tomášov, kde už nejaký čas rastú obchodné prevádzky s logom Biedronky.

O tom, že Biedronka mieri do Tomášova, sme vás ako prví informovali už pred pár mesiacmi. Diskont tu medzičasom stihol zorganizovať aj stretnutie s potenciálnymi uchádzačmi o prácu – s podobným krokom prišiel napríklad tiež v susednom Malinove či v Miloslavove, kde otvoril vôbec prvú slovenskú pobočku.

Nová predajňa rastie

Podľa zverejnených pracovných ponúk sa okrem Malinova či Tomášova chystá do viacerých obcí ako Chorvátsky Grob, Zlaté Klasy, Dudince, Zemianska Olča, Veličná či Mostová. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince, Dudince či Myjava.

Kým lokalít na mape postupne pribúda, bližšie informácie o konkrétnych polohách zatiaľ nie sú všade známe. Zároveň, jednotlivé predajne sú aj v rozličných fázach prípravy – kým niektoré sú dosiaľ iba na papieri a riešia sa všetky potrebné povolenia, iné už naberajú reálne kontúry.

Platí to aj o Tomášove, kam sme sa vybrali pozrieť. Okolo tejto nenápadnej obce bolo dlhší čas ticho a otázkou bolo tiež to, kde presne obchod Biedronka postaví. Dnes už vieme, že sa tak deje na Hlavnej ulici neďaleko miestneho futbalového štadióna pri severnom vjazde, respektíve výjazde z obce.

Okolo predajne prebiehajú stavebné práce. Foto: interez.sk

Predajňa je v týchto dňoch reálne rozoznateľná a v jej okolí už prebiehajú práce na okolitej infraštruktúre a parkovisku. Zároveň sa začína formovať aj interiér pobočky. Prvých zákazníkov by teda diskont mohol v Tomášove privítať už o pár týždňov.

Malinovo ide do finále

Len o pár kilometrov ďalej už ide do finále iná predajňa Biedronky. Hovoríme o obci Malinovo, ktorá v súčasnosti patrí medzi atraktívne lokality a rozvíjajúce sa oblasti, ktoré zároveň disponujú kvalitnou občianskou vybavenosťou. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.

Portálu interez sa už pred pár týždňami podarilo zistiť, kde očakávaný diskont vyrastie. Lokalizovaný bude na doteraz voľnom pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV, pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali ešte počas septembra, pričom výstavba novej predajne napreduje skutočne rýchlo.

V týchto dňoch na fasáde pribudlo logo známeho reťazca, v interiéri sú už jasne rozoznateľné pokladnice, regály či akciové pútače. Malinovská pobočka je teda skutočne v poslednej fáze a nie je vylúčené, že si tu obyvatelia nakúpia ešte tento rok.

Foto: Biedronka

Plán je 50 pobočiek

Pôvodné plány spoločnosti Jerónimo Martins na Slovensku hovorili jasnou rečou. Do konca budúceho roka chcela firma pod Tatrami otvoriť približne 50 predajní s logom lienky. Dnes už je zrejmé, že takáto vízia narazila na slovenskú realitu a otváranie ide pomalšie, ako sa predpokladalo. Samozrejme, tuzemské podnikateľské prostredie a povoľovacie procesy sú oproti poľskému trhu odlišné.

Biedronka zatiaľ na Slovensku otvorila 9 obchodov – v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, dvakrát vo Zvolene a v Leviciach.

