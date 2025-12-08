Slováci už môžu nakupovať v novom obchodnom centre. Otvoril tu Action či McDonald’s, chystá sa sem aj ďalší lacný reťazec

O novom retailovom parku Podunajská Brána sme vás naposledy informovali ešte koncom novembra. V tej dobe už išli práce na prevádzkach do finále, pričom viacerí obchodníci ako Action či McDonald’s v uplynulých dňoch privítali prvých zákazníkov. Zároveň sa postupne odhaľujú ďalšie značky, ktoré na okraji hlavného mesta nájdu svoj nový domov.
Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však realizuje iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.
Už pred oficiálnym dokončením projektu bolo jasné, že svoje nové pobočky tu budú mať diskonty ako Action či Woolworth, no osádzané logá nad vstupom do predajní prezradili, že okrem nich sa o priazeň návštevníkov budú uchádzať aj Sinsay a Gate. Evidentné bolo dlhší čas tiež to, že retail doplní gastrogigant McDonald’s.
Ešte nie je v kompletnej zostave
Aj keď niektoré prevádzky sú už v plnom pracovnom nasadení, iné ešte dolaďujú posledné detaily. Viac o konkrétnom zložení predajcov už prezrádza pútač, na ktorom sa objavili viaceré známe logá. Okrem vyššie spomínaných mien tu nájdeme sieť lekární Dr.Max, Deichmann, dm drogerie, 1Day či Jysk.
Ide tak o naplnenie vízie, ktorú prezentovali zástupcovia projektu. Zaujímavosťou je, že medzi nájomníkmi svieti aj rozpínajúca sa sieť fitnescentier Form Factory. Tá pracuje na upevnení svojej tuzemskej pozície a prítomná by mala byť aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Na oficiálnom webe zatiaľ bližšie informácie chýbajú a spoločnosť avizuje zatiaľ len pripravované fitko v petržalskej štvrti Slnečnice.
Dá sa preto predpokladať, že jednotlivé prevádzky budú pribúdať postupne ako na prelome rokov, tak aj v prvých mesiacoch budúceho roka. V blízkej dobe sa tiež očakáva definitívne odhalenie kompletnej zostavy obchodníkov.
Retail parky si získavajú priazeň
Projekty retailových parkov v poslednej dobe pribúdajú najmä na okraji väčších miest či vo frekventovaných satelitných obciach. Takéto umiestňovanie nie je náhodné a má viacero dôvodov. V prvom rade sa developeri snažia obchodné zóny zasadiť tak, aby zachytávali čo najviac tranzitujúcich obyvateľov.
Zároveň, ako to je v prípade Podunajských Biskupíc, je tiež cieľom obslúžiť narastajúce množstvo ľudí v rozvíjajúcom sa predmestí.
Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.
Tieto charakteristiky v podstate spĺňa aj Podunajská Brána, ktorá má potenciál obsluhovať obyvateľov Podunajských Biskupíc, ako aj Vrakune. Tí doteraz vo svojej blízkosti nemali taký rozmanitý projekt.
