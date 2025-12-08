Slováci už môžu nakupovať v novom obchodnom centre. Otvoril tu Action či McDonald’s, chystá sa sem aj ďalší lacný reťazec

Fotografia retail parku z konca novembra. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Retailový park už nabral finálne kontúry, na otvorenie viacerých predajní sa však stále čaká.

O novom retailovom parku Podunajská Brána sme vás naposledy informovali ešte koncom novembra. V tej dobe už išli práce na prevádzkach do finále, pričom viacerí obchodníci ako Action či McDonald’s v uplynulých dňoch privítali prvých zákazníkov. Zároveň sa postupne odhaľujú ďalšie značky, ktoré na okraji hlavného mesta nájdu svoj nový domov.

Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však realizuje iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.

Už pred oficiálnym dokončením projektu bolo jasné, že svoje nové pobočky tu budú mať diskonty ako Action či Woolworth, no osádzané logá nad vstupom do predajní prezradili, že okrem nich sa o priazeň návštevníkov budú uchádzať aj Sinsay a Gate. Evidentné bolo dlhší čas tiež to, že retail doplní gastrogigant McDonald’s.

Ešte nie je v kompletnej zostave

Aj keď niektoré prevádzky sú už v plnom pracovnom nasadení, iné ešte dolaďujú posledné detaily. Viac o konkrétnom zložení predajcov už prezrádza pútač, na ktorom sa objavili viaceré známe logá. Okrem vyššie spomínaných mien tu nájdeme sieť lekární Dr.Max, Deichmann, dm drogerie, 1Day či Jysk.

Ide tak o naplnenie vízie, ktorú prezentovali zástupcovia projektu. Zaujímavosťou je, že medzi nájomníkmi svieti aj rozpínajúca sa sieť fitnescentier Form Factory. Tá pracuje na upevnení svojej tuzemskej pozície a prítomná by mala byť aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Na oficiálnom webe zatiaľ bližšie informácie chýbajú a spoločnosť avizuje zatiaľ len pripravované fitko v petržalskej štvrti Slnečnice.

Podunajská Brána koncom novembra. Foto: interez.sk

Dá sa preto predpokladať, že jednotlivé prevádzky budú pribúdať postupne ako na prelome rokov, tak aj v prvých mesiacoch budúceho roka. V blízkej dobe sa tiež očakáva definitívne odhalenie kompletnej zostavy obchodníkov.

Retail parky si získavajú priazeň

Projekty retailových parkov v poslednej dobe pribúdajú najmä na okraji väčších miest či vo frekventovaných satelitných obciach. Takéto umiestňovanie nie je náhodné a má viacero dôvodov. V prvom rade sa developeri snažia obchodné zóny zasadiť tak, aby zachytávali čo najviac tranzitujúcich obyvateľov.

Zároveň, ako to je v prípade Podunajských Biskupíc, je tiež cieľom obslúžiť narastajúce množstvo ľudí v rozvíjajúcom sa predmestí.

Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.

Tieto charakteristiky v podstate spĺňa aj Podunajská Brána, ktorá má potenciál obsluhovať obyvateľov Podunajských Biskupíc, ako aj Vrakune. Tí doteraz vo svojej blízkosti nemali taký rozmanitý projekt.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
McDonald’s na Slovensku otvoril úplne novú reštauráciu. Vyrástla v rozvíjajúcej sa lokalite v modernej shopping…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac