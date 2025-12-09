Biedronka už tento štvrtok otvára ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný reťazec smeruje do malého mesta

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Nenápadné mestečko sa už tento týždeň môže tešiť na novú predajňu diskontnej Biedronky.

Poľský reťazec vo vlastníctve portugalskej skupiny Jerónimo Martins aktívne pracuje na tuzemskej expanzii aj počas decembra. Ako sa zdá, do konca roka budú v Biedronke nakupovať ďalší Slováci, pričom minimálne jedna lokalita je už istá.

Konkrétne ide o mesto v Trenčianskom kraji – Myjavu. Po Považskej Bystrici tak pôjde o druhú pobočku v danom kraji, ktorá bude otvorená vo štvrtok 11. decembra. Vyplýva to z oznamu na oficiálnej webovej stránke reťazca.

10. slovenská predajňa

Spoločnosť Jerónimo Martins teda v nekompletnom prvom roku po vstupe na slovenský trh dosiahne míľnik desiatich otvorených prevádzok. Práve Myjava dostane poradové číslo 10 a ako to už býva zvykom, Biedronka si v prípade priaznivého počasia pripravila aj tradičný sprievodný program s maskotom, ochutnávkou produktov, kolesom šťastia a food influencermi.

Myjavská pobočka svoje brány otvorí v nákupnej zóne OC Storia v južnej časti mesta. Podľa dostupných informácií nahradí priestory po bývalých prevádzkach Takko Fashion a KiK. Susedom Biedronky bude aj britský reťazec Tesco.

Okrem Myjavy už v obchodoch s logom lienky zákazníci nakupujú v Miloslavove, Považskej Bystrici, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, dvakrát vo Zvolene a v Leviciach.

Otvoriť možno stihne aj na západe

Portfólio kamenných predajní diskontného reťazca sa však tento rok nemusí zastaviť na čísle 10. Ako sme vás totiž nedávno informovali, tesne pred dokončením je pobočka v obci Malinovo. Počas uplynulých dní už z parkoviska zmizli stavebné stroje, na fasáde pribudlo logo Biedronky, ktoré sa vyníma aj na tradičnom vysokom stĺpe, respektíve pútači.

Vo finále je už tiež interiér – pripravené sú regály, chladiace boxy a pokladnice. Sčítané a podčiarknuté, je veľmi pravdepodobné, že v obci neďaleko Bratislavy sa taktiež bude nakupovať ešte počas aktuálneho roka.

Malinovo a jeho okolie v súčasnosti patrí medzi atraktívne lokality a rozvíjajúce sa oblasti, ktoré zároveň disponujú kvalitnou občianskou vybavenosťou. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.

Ilustračná foto: interez.sk

Silná pozícia pri Bratislave

Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.

Tieto slová sa v uplynulých mesiacoch potvrdili a nové prevádzky vznikajú hlavne na západnom a strednom Slovensku. Kým veľké krajské mestá Biedronka zatiaľ obchádza (avizovaná je zatiaľ iba predajňa v Žiline, pozn. red.), silnú pozíciu si začala budovať v okolí Bratislavy.

Neďaleko hlavného mesta, v Miloslavove, otvorila svoju prvú slovenskú predajňu. Ako sme spomínali, pred dokončením je tiež obchod v Malinove a v pokročilej fáze výstavby je tiež pobočka v Tomášove, teda iba o pár kilometrov ďalej. Tá by podľa nášho odhadu mohla byť hotová v najbližších týždňoch. Už dlhšie sa tiež hovorí o predajni v Chorvátskom Grobe či v Zlatých Klasoch.

Podľa zverejnených pracovných ponúk sa Biedronka okrem spomínaných obcí chystá do viacerých lokalít ako Dudince, Zemianska Olča, Veličná či Mostová. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v Žiline, Gbelciach, Nesvadoch, Bošanoch, Kostolných Kračanoch, Čiernom či Alekšinciach.

Napríklad v Alekšinciach bude „lienka“ súčasťou rozvíjajúcej sa lokality s dobrým dopravným napojením na krajské mesto Nitra. Konkrétne sa stane doplnením občianskej vybavenosti ďalšej etapy rezidenčného projektu Alekšince-Vinice, ktorý by mal poskytnúť nový domov pre zhruba 2 000 ľudí. Diskont teda u nás zatiaľ razí stratégiu podobnú tej poľskej – mieri skôr do menších miest, atraktívnych tranzitných lokalít a obcí.

Pôvodný plán: 50 pobočiek do konca roka 2026

Pôvodné plány spoločnosti Jerónimo Martins na Slovensku hovorili jasnou rečou. Do konca budúceho roka chcela firma pod Tatrami otvoriť približne 50 predajní s logom lienky. Dnes už je zrejmé, že takáto vízia narazila na slovenskú realitu a otváranie ide pomalšie, ako sa predpokladalo. Samozrejme, tuzemské podnikateľské prostredie a povoľovacie procesy sú oproti poľskému trhu odlišné.

V súčasnosti sa tak nezdá, že by portugalská spoločnosť svoje plány na Slovensku naplnila podľa očakávaní. Vylúčené to však nie je, pričom ako nedávno pre Hospodárske Noviny kompetentní uviedli, ich ambície ostávajú rovnako smelé, ako začiatkom tohto roka. Bližšie detaily však zástupcovia Biedronky komentovať nechceli.

