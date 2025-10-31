Príbeh, ktorý diváci neuvidia. Lívia Bielovič prehovorila o natáčaní s Milanom Ondríkom a filme o slovenskej legende

Pripomienky na nedokončený film o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi opäť ožili na sociálnych sieťach. Herečka Lívia Bielovič zverejnila archívne zábery z obdobia nakrúcania a vyvolala vlnu nostalgie i otázok.
Na Instagrame sa podelila o osobné spomienky na intenzívny filmový proces, ktorý sa síce rozbehol, no nikdy sa nedostal do kinodistribúcie. Zábery z nakrúcania ambiciózneho projektu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi znova otvorili otázku, prečo film o jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín zostal nedokončený. Medzi hlavnými predstaviteľmi bol aj Milan Ondrík – oceňovaný herec, ktorý neskôr zaujal aj medzinárodné publikum vďaka dráme Otec, za ktorú si vyslúžil významné uznania.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Spomienka na nedokončený príbeh
„Pred 7 rokmi o takomto čase sme s Milanom Ondríkom začali nakrúcať filmový príbeh o M. R. Štefánikovi,“ začala svoj príspevok herečka Lívia Bielovič. S odstupom rokov priznala, že staré zábery v nej okamžite prebudili silné spomienky na intenzívne pracovné obdobie, keď bola súčasťou veľkolepého historického projektu. Pripomenuli jej tvorivú energiu tímu, nasadenie a očakávania, ktoré film sprevádzali. „Rozhodla som sa tieto zábery zverejniť na svojom profile, pretože ten príbeh si zaslúži pozornosť.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podľa herečky šlo o projekt, ktorý pre všetkých zúčastnených veľa znamenal a zanechal v nich osobnú aj profesionálnu stopu. Hoci nakrúcanie bolo náročné a intenzívne, Bielovič spomína najmä na jedinečnú atmosféru a odhodlanie celého štábu. „Dnešné dni mi pripomenuli celý ten filmový proces, chladné rána na Kopaniciach, francúzske konverzácie s režisérom Jerome Cornuau, príbeh, do ktorého sme dali všetko a pocity, ktoré vo mne vyvolali nostalgiu.“
Nahlásiť chybu v článku