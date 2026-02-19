Silné priznanie Andyho Krausa: Nemal odvahu ukončiť nešťastné manželstvo, prišla úniková nevera

Rodina býva pre človeka istotou, ku ktorej sa vracia aj v najťažších chvíľach. Niekedy však k vnútornému pokoju vedie aj bolestivá skúsenosť a rozhodnutia, ktoré sa už nedajú vziať späť.
Pre magazín Evita producent, scenárista seriálu Panelák a herec Andrej „Andy“ Kraus úprimne poodhalil detaily svojho rozvodu aj obdobia, ktoré prežíval mimo svetiel reflektorov. Diváci si ho dodnes spájajú najmä s legendárnym seriálom Susedia, kde stvárnil Lászla Komároma, manžela Ildikó v podaní Viki Rákovej. Novú životnú kapitolu však začal písať v roku 2020, keď druhýkrát vstúpil do manželstva so svojou partnerkou Jankou.
Manželstvo sa nedalo zachrániť
Rozpad manželstva patril medzi najťažšie skúšky v jeho živote. Andy Kraus priznal, že v ich prípade už neexistovala cesta späť. „Tam sa to zachrániť nedalo. Zo vzťahu sa vytratilo všetko, čo má zmysel,“ hovoril otvorene herec a producent, ktorý sa k minulosti vracal s veľkou mierou úprimnosti.
Ako sám priznal, späť sa dokázal pozrieť aj so silnou sebareflexiou. „Ako manžel som zlyhal, ale ako otec nie,“ dodal s dôrazom na rolu, ktorú považoval za najdôležitejšiu. S odstupom času si uvedomoval, že niektoré veci mohol riešiť inak, no v tom období mu chýbala odvaha urobiť zásadné rozhodnutie.
„Asi som to celé mohol riešiť inak, len som nemal odvahu,“ priznal. Práve hľadanie odpovedí ho priviedlo aj k odborným textom a vlastnému pochopeniu správania, ktoré nasledovalo. „Veľa som si o tom čítal a zistil som, že existuje takzvaná úniková nevera,“ vysvetľoval okolnosti, ktoré spätne pomenoval.
