Silné priznanie Andyho Krausa: Nemal odvahu ukončiť nešťastné manželstvo, prišla úniková nevera

Foto: Instagram (andykraus.official), Profimedia

Frederika Lyžičiar
S odstupom rokov pomenoval to najťažšie - rozvod.

Rodina býva pre človeka istotou, ku ktorej sa vracia aj v najťažších chvíľach. Niekedy však k vnútornému pokoju vedie aj bolestivá skúsenosť a rozhodnutia, ktoré sa už nedajú vziať späť.

Pre magazín Evita producent, scenárista seriálu Panelák a herec Andrej „Andy“ Kraus úprimne poodhalil detaily svojho rozvodu aj obdobia, ktoré prežíval mimo svetiel reflektorov. Diváci si ho dodnes spájajú najmä s legendárnym seriálom Susedia, kde stvárnil Lászla Komároma, manžela Ildikó v podaní Viki Rákovej. Novú životnú kapitolu však začal písať v roku 2020, keď druhýkrát vstúpil do manželstva so svojou partnerkou Jankou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Manželstvo sa nedalo zachrániť

Rozpad manželstva patril medzi najťažšie skúšky v jeho živote. Andy Kraus priznal, že v ich prípade už neexistovala cesta späť. „Tam sa to zachrániť nedalo. Zo vzťahu sa vytratilo všetko, čo má zmysel,“ hovoril otvorene herec a producent, ktorý sa k minulosti vracal s veľkou mierou úprimnosti.

Ako sám priznal, späť sa dokázal pozrieť aj so silnou sebareflexiou. „Ako manžel som zlyhal, ale ako otec nie,“ dodal s dôrazom na rolu, ktorú považoval za najdôležitejšiu. S odstupom času si uvedomoval, že niektoré veci mohol riešiť inak, no v tom období mu chýbala odvaha urobiť zásadné rozhodnutie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Andy Kraus (@andykraus.official)


„Asi som to celé mohol riešiť inak, len som nemal odvahu,“ priznal. Práve hľadanie odpovedí ho priviedlo aj k odborným textom a vlastnému pochopeniu správania, ktoré nasledovalo. „Veľa som si o tom čítal a zistil som, že existuje takzvaná úniková nevera,“ vysvetľoval okolnosti, ktoré spätne pomenoval.

Deti, emócie a odstup času

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac