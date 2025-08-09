Baľte kufre: Túto európsku pláž musíte navštíviť, údajne je krajšia ako na Maldivách. Má priezračné more a biely piesok

Pláž Porthcurno, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Turisti chvália jej neuveriteľné výhľady.

Keď sa povie „krásna pláž“, väčšine ľudí napadnú Maldivy alebo Karibik. No čo ak vám povieme, že jedna z najkrajších pláží sveta sa nachádza v Európe? Navyše, niektorí návštevníci tvrdia, že predbehne aj známe exotické destinácie.

Ak si myslíte, že nádherné pláže s bielym pieskom a priezračným tyrkysovým morom sú len v ďalekej exotike na opačnom konci sveta, mýlite sa. Takúto pláž nájdete aj v Európe, údajne konkuruje Maldivám a dokonca ich podľa niektorých návštevníkov aj prekonáva, píše Mail Online.

Skrytý klenot

Pláž Porthcurno sa nachádza v juhozápadnom Cornwalle v Anglicku, ktorý si za posledné roky právom získava povesť európskeho klenotu. Táto čarovná zátoka je ukrytá medzi žulovými útesmi a vyzerá ako vystrihnutá z cestovateľského časopisu. Ponúka jemný biely piesok, ktorý je v skutočnosti tvorený rozdrvenými morskými mušľami a priezračné tyrkysové more s príjemnou teplotou.

Nad plážou sa týči jedinečný amfiteáter Minack Theatre, ktorý je vytesaný do skaly s výhľadom na more. Turisti odporúčajú začať dovolenkový deň práve tu, ponoriť sa do kultúry, nasať dejiny a následne si dopriať oddychové popoludnie na pláži, ktorá sa zároveň považuje aj za najkrajšiu v celom Anglicku.

Minack Theatre, foto: Profimedia

Turisti si ju nevedia vynachváliť

Turisti pláž Porthcurno označujú za nádhernú, chvália jej neuveriteľné výhľady a čisté more. Prirovnávajú ju nielen k Maldivám, ale aj ku Karibiku. Zároveň odporúčajú aj neďalekú piesočnatú pláž Fistral, ktorá je ideálna pre surfistov a môže sa pochváliť očarujúcimi dunami a útesmi v pozadí.

