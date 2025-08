V tejto chorvátskej destinácii tečú výkaly ulicami: Turisti aj miestni sa sťažujú. Kompetentní problém neriešia

Predstavte si, že po dlhej ceste dorazíte na svoju vytúženú letnú dovolenku k moru. Slnečné lúče, tyrkysové more a zrazu prenikavý štipľavý zápach, z ktorého vám príde nevoľno. Nie je to vôňa Stredomoria, ale výkaly tečúce ulicami. Presne to zažívajú turisti aj miestni v obľúbenom chorvátskom letovisku.

Obec Okrug Gornji na Chorvátskom ostrove Čiovo, ktorá je známa luxusnými vilami a krásnymi plážami, sa topí v problémoch. Ulice zalieva fekálna voda, ktorá preniká z preplnených septikov. Domáci sú pobúrení a turisti poriadne znechutení, píše web Dnevnik.

Problém sa nerieši

Na ostrove Čiovo sa neustále stavajú nové luxusné vily, no výstavba kanalizácie je len na začiatku realizácie. Septiky, ktoré majú slúžiť len ako dočasné riešenie, však nedokážu uniesť letný nápor turistov. Čierna smradľavá voda tak tečie priamo cestou na pláž.

Miestni tvrdia, že inštitúcie o probléme vedia, ale konkrétne riešenia neprichádzajú. Problém však nie je len zápach, ale aj fakt, že táto fekálna voda ohrozuje verejné zdravie ľudí, ktorí sú na ostrove.

„Videl som políciu, videl som mestskú stráž, vodárenskú spoločnosť, ale nikto nič nerobí. Nikto nereaguje. Dovtedy, kým sa niekto neotrávi,“ uviedol miestny obyvateľ Josip.

Obyvatelia ostrova tvrdia, že jeden deň to netečie, ale ďalší áno. Odmietajú to turistom vysvetľovať a posielajú ich priamo za starostom. No ten odmieta s kýmkoľvek komunikovať, vyhýba sa aj médiám.

Turisti píšu negatívne recenzie a hromadne rušia svoje rezervácie. Táto situácia navyše pretrváva už od polovice júna.