Auto zišlo z cesty a niekoľkokrát sa prevrátilo: Nočná nehoda na Orave sa skončila tragicky, vodička mala len 21 rokov

Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Nina Malovcová
TASR
Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania.

Tragická dopravná nehoda si v stredu (27. 8.) v nočných hodinách na ceste medzi obcou Krušetnica a obcou Breza v okrese Námestovo vyžiadala život 21-ročnej ženy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi A4 v smere od obce Krušetnica na obec Breza, pričom v rovnom úseku cesty z doposiaľ presne nezistených príčin zišla mimo vozovky a následne sa s vozidlom viackrát prevrátila. Dvadsaťjedenročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že u nebohej bola nariadená pitva.

Polícia začala trestné stíhanie

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania.

