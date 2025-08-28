Fico chce vraj presunúť voľby a predĺžiť volebné obdobie: Má to hovoriť starostom aj primátorom, upozorňujú Demokrati

Súčasná vláda Roberta Fica sa nebojí robiť veľký zásahy do fungovania Slovenskej republiky a predseda vlády má najnovšie chcieť predĺžiť aktuálne volebné obdobie starostom, primátorom a županom.
Komunálne voľby, plánované na jeseň 2026, chce totiž údajne presunúť a spojiť s parlamentnými, ktoré by sa mali konať niekedy na jar 2027. Informáciu priniesli opoziční Demokrati, ktorí ju vraj majú priamo od starostov a primátorov. Premiér im to mal spomínať aj včera na výjazdovom rokovaní vlády v Senici.
Fico sa podľa Naďa bojí
„Neexistuje žiaden dôvod na takúto zmenu okrem strachu Roberta Fica z výsledku komunálnych volieb, v ktorých môže jeho koalícia utŕžiť debakel. Tento krok absolútne odmietame a považujeme ho za popieranie demokratických princípov a slobodnej súťaže!“ napísal predseda strany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.
„Fico sa bojí verdiktu ľudí v mestách a obciach. Demokrati garantujú, že urobíme všetko pre to, aby si občania mohli slobodne vybrať svojich starostov a primátorov v riadnom termíne,“ dodal.
O vyjadrenie sme požiadali aj Úrad vlády SR a v prípade jeho dodania budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku