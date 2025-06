Saharský prach opäť zaplavuje Slovensko, chystá sa aj druhá vlna. Pridať sa môže tiež krvavý dážď

Nad Slovensko sa opäť dostal saharský prach, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu ovzdušia aj viditeľnosť. Tento jav nastáva, keď silné južné prúdenie prenesie častice prachu zo Sahary až do strednej Európy. V ďalších dňoch možno však čakať aj krvavý dážď.

Saharský prach bol v piatok v ovzduší najmä nad stredným a východným Slovenskom. Hodnoty sú podľa meraní vyššie ako obvykle, a to 600 miligramov na meter kubický, informuje iMeteo. V priebehu budúceho týždňa sa očakáva príchod ďalšej vlny saharského prachu, malo by to byť od štvrtka. Hodnoty majú byť ešte vyššie.

Ak sa do tohto javu pridá dážď, môže dôjsť ku vzniku tzv. krvavého dažďa — zrážky zmiešané s prachom, ktoré na povrchoch zanechávajú hnedočervené škvrny.

Ide o bežný optický efekt, ktorý je síce neškodný, no pre ľudí s respiračnými problémami môže byť saharský prach nepríjemný. Odporúča sa obmedziť fyzickú aktivitu vonku, najmä u astmatikov, alergikov a citlivých osôb.