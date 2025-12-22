Auto naštartovalo a vybuchlo: Bomba dnes ráno zabila významného ruského generála, Moskva je na nohách

Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov. Jednou z vyšetrovacích verzií atentátu je, že bombu do jeho auta nastražili ukrajinské bezpečnostné služby, píše TASR podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.
Sarvarov (56) bol vedúci riaditeľstva operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády a v pondelok ráno okolo 07.00 h miestneho času (05.00 h SEČ) smeroval do práce vo svojom osobnom automobile Kia Sorento. Niekoľko sekúnd po naštartovaní vybuchlo. V súvislosti s incidentom bolo začaté trestné stíhanie.
Vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami atentátu
Podľa hovorkyne Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) Svetlany Petrenkovej zomrel Sarvarov na následky výbuchu a vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami incidentu vrátane zodpovednosti ukrajinských bezpečnostných služieb.
Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian armed forces, was blown up in a car in Moscow and died.
Sarvarov took part in Russia’s full-scale invasion into Ukraine, took part in wars in Chechnya and Syria. pic.twitter.com/Cp8ORUR5Ki
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2025
Ukrajinský dronový útok zasiahol oblasť pri Čiernom mori
Ruské úrady v pondelok oznámili, že ukrajinský dronový útok poškodil v dedine v Krasnodarskom kraji na pobreží Čierneho mora dve lode a dve móla, pričom spôsobil požiar. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Všetkých členov posádok lodí v termináli Volna bezpečne evakuovali, uviedlo regionálne operačné centrum na platforme Telegram. Po útoku podľa úradov vznikol požiar, ktorý sa rozšíril na 1500 štvorcových metrov. O 3.00 h SEČ stále horel.
Ukrajina často zasahuje Krasnodarský kraj, kde sú cieľom rafinérie, sklady paliva, prístavy a letiská. Oblasť Čierneho mora je pre Rusko kľúčová pri vývoze energetických surovín a vojenskej logistike, konštatoval Reuters. Dedina Volna sa nachádza blízko pri Krymskom moste nad Kerčským prielivom, ktorý spája Rusko s polostrovom Krym, anektovaným v roku 2014 od Ukrajiny.
