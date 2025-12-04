Austrálčan našiel v Bratislave jednu z najškaredších budov na svete: Prezradil, čo si myslí o varenom víne na vianočných trhoch

Ak by ste mali turistovi odporúčať v slovenskom hlavnom meste miesto, ktoré musí vidieť, kam by ste ho poslali? Aj vy máte možno zoznam „povinných“ turistických atrakcií. Austrálčan ale svoj výlet poňal trochu inak a tvrdí, že v Bratislave našiel najškaredšiu budovu na celom svete.
Kde zažil najkrajší výhľad?
Turista, ktorý na Instagrame vystupuje ako tomjohnson12, robí cestovateľské videá tak trochu iným spôsobom, ako ste možno zvyknutí. Nechváli Tatry a neospevuje bryndzové halušky. Ukazuje policajnú akciu a architektonickú hrôzu. Vybral sa naprieč Českom, Slovenskom a Maďarskom a svoje putovanie ohodnotil kriticky, no s humorom a s úsmevom na tvári.
Video začína otázkou, ktoré európske hlavné mesto má najlepšie znejúci názov. Podľa neho je to Bratislava. Rozdelil ho na Brat City, pričom v angličtine „brat“ znamená nevychované, rozmaznané otravné decko, ale môže to byť aj hravý rebel. Samozrejme, v komentároch Tomovi hneď niekto vysvetlil skutočný význam slov „brat“ a „sláva“.
Turista pokračuje vysvetlením, že Bratislava je domovom muža v kanalizácii, kostola, ktorý vyzerá ako torta, fantastického Bratislavského hradu a výhľadov, z ktorých sa vám zatočí hlava. Zaujali ho húkajúce policajné autá pod hradom. Nevynechal ani UFO, dodáva ale, že tie najkrajšie výhľady sa mu naskytli vo vnútri, keď pred ním na stole pristálo pivo. Je vraj skvelé a neraz sa nalieva v litroch.
Jedna z najškaredších budov sveta
Avšak to, čo musí každý turista celkom iste vidieť, je podľa neho jedna z najškaredších budov na svete. Reč je o budove Slovenského rozhlasu. Suveníry vraj nikdy nekupuje, obrátená pyramída ho ale zaujala natoľko, že si kúpil hrnček s jej potlačou.
Vzhľadom na to, že na návštevu Bratislavy podľa Toma stačí jeden deň, pozrel sa aj do Česka a do Maďarska. V Brne nevynechal vianočný trh, kde ochutnal varené víno. So zmraštenou tvárou konštatuje, že je to niečo príšerné. Na záver dodáva, že ak by si mal vybrať mesto tak, ako si človek vyberá koňa so skvelým menom, vybral by si Bratislavu.
Ľudia jeho hodnotenie prijali rôzne. Jeden z komentujúcich píše, že rozhlasu škodí, pretože podľa neho je to najkrajšia budova na svete. Je to vraj inžiniersky zázrak a architektonická ikona. Tom vysvetlil, že v skutočnosti sa páčila aj jemu, no niekde začul, že je na zozname tých najškaredších. Niektorí Slováci si ale myslia, že rozhlas je vskutku škaredý. Väčšina komentujúcich je z Tomovho videa nadšená. Myslia si, že mestá zachytáva zábavným a tak trochu nezvyčajným spôsobom.
