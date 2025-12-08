Priznala náročné životné obdobie: Herečka zo Sľubu musela vyhľadať odbornú pomoc, čo sa stalo? 

Na prvý pohľad pôsobí sebavedome, profesionálne a vždy s úsmevom. Pohodová herečka sa však ocitla v situácii, kedy si nedokázala sama pomôcť a musela sa obrátiť na odborníka. A kým druhí by sa to báli vysloviť, ona to spravila s presvedčením, že starostlivosť o psychické zdravie netreba podceňovať.
Jej príbeh môže byť povzbudením pre ostatných, ktorí sa trápia vo svojom vnútornom svete. Herečka Anna Jakab Rakovská, ktorá hviezdi v Sľube ako Hana Roháčová, si prešla chvíľami, kedy jej nebolo príliš do smiechu. Ako priznala v Teleráne, nejaký čas trvalo, kým si naplno uvedomila, čo sa naozaj deje, a že to treba riešiť.
Obrátila sa na doktora
Zmenu si všimli aj ľudia, ktorí s ňou trávili čas. „Veľmi dlho som na to prichádzala, že niečo nie je v poriadku. Aj ja a okolie sme tak zhodnotili, že: Anička, toto nie si ty, a treba to ísť nejakým spôsobom riešiť,” vyšla s pravdou von.
Herečka to teda nenechala len tak. „A v podstate som vyhľadala pomoc ako pri každej inej normálnej chorobe. Keď máš problém so štítnou žľazou, ideš ku endokrinológovi, keď máš problém so srdcom, ideš ku kardiológovi a so zlomeným srdcom a dušou ideš k psychológovi,” pokračovala.
Podľa predstaviteľky seriálovej Hany, predavačky z lahôdok, je to stále lepšie, čo sa týka povedomia o duševnom zdraví a že ľudia čoraz viac chápu, že psychológ je doktor ako každý iný. „Je to podľa mňa asi tá najsprávnejšia cesta, že vidím, že niečo niečo nie je v poriadku, tak poďme aj preventívne to skontrolovať a intervenciu spraviť skôr. A hlavne sa nebáť o tom komunikovať, rozprávať alebo niekoho požiadať o pomoc,” poznamenala Anna.
