Parket mení za hľadisko: Anna Jakab Rakovská si dáva od Let’s Dance pauzu. Priznala, prečo v šou končí

Foto: Instagram (anic.jakab.rakovska)

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Tohtoročná šou Let's Dance sa bude musieť zaobísť bez nej.

Obľúbená tanečná šou sa už čoskoro vráti na obrazovky, no tentoraz bez jednej z minuloročných tvárí. Rozhodnutie známej herečky vyvolalo silné reakcie fanúšikov aj kolegov z brandže.

Herečka Anna Jakab Rakovská sa rozhodla otvorene prehovoriť o tom, prečo ju diváci v pripravovanej sérii tanečnej šou Let’s Dance neuvidia v úlohe moderátorky. Prostredníctvom sociálnej sieti Instagram vysvetlila svoje rozhodnutie a zároveň uistila fanúšikov, že tanec ani televízne projekty z jej života nemiznú.

Tento ročník bude bez nej

Ako napísala herečka Anna Jakab Rakovská, nie vždy je možné skombinovať všetky pracovné povinnosti tak, aby všetko do seba zapadlo. Práve preto sa musela rozhodnúť, že v aktuálnom ročníku populárnej šou nebude účinkovať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)


„Ahojte, nie vždy sa veci dajú skombinovať tak, aby všetko vyšlo, a žiaľ musela som sa rozhodnúť, že tento rok sa @letsdance.markiza nezúčastním. Tancovať neprestávam a moderovanie ma veľmi bavilo, takže nič nekončí. Let’s Dance zostáva mojou srdcovkou, tento ročník však budem sledovať, užívať si pohľad na kamarátov a v duchu s nimi prežívať všetko krásno, ktoré táto šou prináša. A tento rok ho bude naozaj veľa! Pozdravujem fanúšikov tanca a celého Let’s Dance!“ napísala Rakovská.

Emotívne reakcie fanúšikov aj kolegov

