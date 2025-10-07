Andrej Babiš už kreslí politickú mapu: Potvrdil, že vzniká vláda ANO, SPD a Motoristov. Padlo už aj meno kandidáta na ministra

Český prezident Petr Pavel zvolal zasadnutie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR po voľbách a deň jeho začiatku stanovil na 3. novembra. V utorok to oznámil Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Prezident republiky Petr Pavel dnes podľa článku 34 odsek 1 Ústavy Českej republiky zvolal zasadnutie Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a stanovil deň jeho začiatku na 3. novembra 2025,“ píše sa na webe hradu.
To, že schôdzu zvolá na začiatok novembra, avizoval prezident už v nedeľu po rokovaní s prvou skupinou predsedov strán, ktoré sa do Poslaneckej snemovne dostali.
Pripomenul, že nová vláda môže byť vymenovaná až po tom, ako podá demisiu tá súčasná, ktorá to nemôže urobiť skôr, než sa uskutoční ustanovujúca schôdza snemovne.
Termín zaistí dostatok času na rokovania o novej vláde
Novembrový termín poskytne podľa Pavla dostatok času nielen na vnútrostranícke rokovania, ale aj na rokovania medzi stranami navzájom, aby si mohli vyjasniť otázky týkajúce sa obsadenia dolnej komory, ale aj jednotlivých miest v budúcej vláde.
V pondelok po skončení prvého kola rozhovorov potom dodal, že nikto nemá snahu celý proces uponáhľať.
„Je dôležité, aby proces (vzniku vlády) prebiehal paralelne s ustanovovaním novej snemovne, pretože nedáva príliš zmysel, aby sme venovali všetku pozornosť zloženiu vlády a snemovni nie. Pretože rozloženie síl v snemovni, ako budú pomerne zastúpené jednotlivé politické strany v jej orgánoch, bude mať, samozrejme, svoj vplyv aj na zloženie vlády. Zhodli sme sa na tom, že nie je snaha celý proces uponáhľať,“ povedal v pondelok prezident.
Babiš potvrdil rokovania troch strán, Filip Turek zvažuje post ministra zahraničných vecí
Andrej Babiš potvrdil, že sa formuje vláda založená na spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristov. Informoval Denník N.
Čestný prezident Motoristov Filip Turek uviedol, že by mohol zastávať post ministra zahraničných vecí, no zatiaľ nechce nič oficiálne potvrdzovať.
„V tejto vláde by mala SPD mať nejaký počet ministerstiev, kde chcú mať expertov, ľudí z brandže, ktorí vedia, o čo ide. Motoristi tam chcú mať svojich politikov, ktorí kandidovali,“ vyhlásil Babiš. Turek dodal, že pozícia ministra zahraničných vecí sa pre neho javí ako pravdepodobná, no všetko závisí od finálnych rokovaní medzi ANO a hnutím SPD, ktoré vedie Tomio Okamura.
Zároveň zdôraznil, že by uprednostnil, ak by členovia SPD priamo nesedeli v kabinete, hoci s odborníkmi napojenými na toto hnutie by problém nemal.
