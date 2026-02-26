Amerika rokuje s Ukrajinou: Diskutujú o povojnovej obnove krajiny

Bilaterálne rokovania predstaviteľov Spojených štátov a Ukrajiny v Ženeve sa začali, oznámil vo štvrtok popoludní hlavný ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Delegácie rokujú o povojnovej obnove Ukrajiny a hospodárskej spolupráci, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bilaterálne stretnutie s americkou delegáciou sa začalo – s vyslancami (amerického prezidenta Donalda Trumpa) Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ napísal Umerov na sociálnych sieťach. „Budeme dôkladne pracovať na balíku opatrení na podporu prosperity,“ doplnil.
Súčasťou ukrajinskej delegácie sú aj predseda poslaneckého klubu strany Sluha národa Davyd Arachamija, minister hospodárstva Olexij Sobolev a jeho námestníčka Daryna Marčaková. O výsledku stretnutia bude Umerov informovať po jeho skončení.
Dôležité je zjednotenie pozícií
Hlavný ukrajinský vyjednávač zároveň informoval, že spoločne s Arachamijom budú diskutovať aj o prípravách na ďalšie kolo trojstranných rokovaní zahŕňajúcich aj ruskú delegáciu. „Pred touto fázou je potrebné zjednotenie pozícií,“ vysvetlil.
Tretie a zatiaľ posledné kolo trilaterálnych rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie sa uskutočnilo minulý štvrtok rovnako v švajčiarskej Ženeve. Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij označil rozhovory za „ťažké, ale vecné“.
