Kanaďan nazval slovenské sídlisko najväčším komunistickým v Európe. Všade sú dôchodcovia a holuby, tvrdí

Foto: Instagram/ basementtourist

Petra Sušaninová
Nie každého cestovateľa zaujíma centrum Bratislavy.

Nejeden turista prichádza na Slovensko na otočku z Viedne. Obídu najznámejšie pamiatky, nevynechajú hrad, ikonickú cukráreň či pobrežie Dunaja. Cestovateľ z Kanady sa však rozhodol pozrieť sa na Bratislavu z trochu iného uhla pohľadu. Tvrdí, že tu našiel najväčšie komunistické sídlisko v Európe.

Holuby a dôchodcovia

Turista Owen z Kanady, ktorý na Instagrame vystupuje ako basementtourist, sa vybral na Slovensko. Tvrdí, že tu navštívil najväčšie komunistické sídlisko v Európe. Reč je o bratislavskej Petržalke. Podľa jeho slov malo ísť o bývanie budúcnosti.

Pritom, ako sa obzerá dookola, hovorí, že sú všade holuby a dôchodcovia. Vysvetľuje, že v danej časti Bratislavy vraj žije 100 000 ľudí. Nechýbajú tam bežné potraviny, ale aj pobočky reťazcov rýchleho občerstvenia. Hodnotí však, že tam nie je nijaký hrad ani staré mesto. V popise k videu píše, že je ťažké pochopiť, aké veľké to sídlisko v skutočnosti je, kým sa tam priamo neocitnete.

Niektorí komentujúci reagovali kriticky a s vulgárnym prívlastkom označili Petržalku za bludisko. Ďalší však píšu, že skutočne je to skvelé miesto a ako stvorené na založenie rodiny a vychovávanie detí.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Owen (@basementtourist)

Skvelé alebo deprimujúce miesto?

Nie všetci ale súhlasia a myslia si, že v Petržalke nie je čo robiť. Chýba tu rieka, pri ktorej by ste sa mohli prejsť, park alebo bazén, v ktorom by si ľudia mohli zaplávať. Najmä v zime je to tu vraj deprimujúce.

Iní ale sídlisko obhajujú slovami, že tu mali skvelé detstvo. Celé ho vraj trávili hraním sa vonku s kamarátmi. Bolo vraj úžasné, že všetci kamaráti bývali blízko seba. Ľudia tu mali pocit, že niekam patria. Jeden z komentujúcich píše, že v Petržalke nájdete všetko, vrátane reštaurácií, knižníc, obchodov či zelene.

Vraj ak nechce, nemusí sídlisko opustiť aj niekoľko dní a nič mu tu nechýba. Ďalší sa pýtajú, či Owen myslel vážne, že ide o najväčšie sídlisko v Európe. Hoci v nadpise videa to tak uvádza, v popise už hovorí o strednej Európe.

Ak chcete vedieť, ako sa na Slovensku páči ďalším cestovateľom, prečítajte si napríklad, čo si o Tatrách myslí český youtuber Pan Plešatý.

