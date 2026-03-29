Amerika a Irán by mohli čoskoro rokovať: Diskutuje sa o ukončení vojny na Blízkom východe

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Washington a Teherán sa zatiaľ nevyjadrili.

Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa mohli v najbližších dňoch uskutočniť v Pakistane. Podľa agentúry AP to v nedeľu povedal pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar. Nespresnil, či by išlo o nepriame alebo priame rozhovory, uviedol však, že Irán aj USA vyjadrili dôveru v ich sprostredkovanie Pakistanom. Washington ani Teherán na to bezprostredne nereagovali, informuje TASR.

Dar sa takto vyjadril po stretnutí so svojimi náprotivkami zo Saudskej Arábie, Egypta a Turecka v Islamabade. Ministri podľa neho rokovali o možných spôsoboch ukončenia vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán odvtedy v odvete útočí na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde majú USA svoje základne.

Podľa zdrojov agentúry Reuters hovorili ministri v Pakistane aj o opätovnom otvorení strategického Hormuzského prielivu. V pondelok budú podľa očakávaní v rozhovoroch pokračovať. Šéfovia diplomacií Saudskej Arábie, Egypta a Turecka podľa pakistanského ministra vyjadrili plnú podporu prípadným rokovaniam medzi USA a Iránom v Islamabade.

„Pakistan je veľmi rád, že tak Irán, ako aj USA vyjadrili dôveru v to, že Pakistan pomôže pri rokovaniach,“ uviedol Dar s tým, že krajina bude poctená, „ak bude môcť v najbližších dňoch hostiť a sprostredkovať zmysluplné rokovania medzi oboma stranami s cieľom dosiahnuť komplexné a trvalé urovnanie pretrvávajúceho konfliktu“.

Krajiny sa zatiaľ nevyjadrili

Agentúra AP si výroky šéfa pakistanskej diplomacie vyložila tak, že americko-iránske rozhovory sa skutočne uskutočnia. Teherán alebo Washington sa k tomu ale bezprostredne nevyjadrili.

Dar tento týždeň povedal, že znepriatelené strany medzi sebou vedú nepriame rokovania prostredníctvom správ, ktoré sprostredkúva Pakistan. Iránski predstavitelia konanie rozhovorov s USA oficiálne odmietajú priznať.

Denník The Washington Post v sobotu informoval, že Pentagón pripravuje plány na niekoľko týždňov trvajúce pozemné operácie v Iráne, ktoré by potenciálne mohli zahŕňať útoky na ostrov Chárk a pobrežné oblasti pri Hormuzskom prielive. Podľa zdrojov WP by však nešlo o plnohodnotnú inváziu, ale skôr o nájazdy špeciálnych jednotiek a pechoty.

Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu vyhlásil, že iránske sily „čakajú“ na príchod amerických pozemných jednotiek, aby ich „zapálili a navždy potrestali svojich regionálnych partnerov“.

