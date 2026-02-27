Američania sa hrnú na Mesiac: NASA priznala, že do roku 2028 chce dosiahnuť veci, ktoré prepíšu históriu

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil zásadnú revíziu svojho lunárneho programu Artemis, ktorý v posledných rokoch sprevádzali viaceré meškania. Cieľom zmien je zabezpečiť, aby sa americkí astronauti mohli vrátiť na povrch Mesiaca do roku 2028.
Vládna agentúra NASA plánuje vložiť nové misie medzi pripravovaný let Artemis 2 a samotné pristátie na Mesiaci. Administrátor NASA Jared Isaacman uviedol, že ide o strategickú úpravu, ktorá má zlepšiť pripravenosť tímov. „Vypúšťanie rakiet každé tri roky vedie k strate zručností a návykov. Musíme sa vrátiť k základom a napredovať týmto smerom,“ povedal.
Podľa neho častejšie misie umožnia získať potrebnú „prevádzkovú pamäť“, podobne ako počas historických programov Mercury, Gemini a Apollo.
Má veľké plány
Pôvodne plánovaná misia Artemis 3, ktorá mala dopraviť astronautov na Mesiac, sa po novom zameria na stretnutie a spojenie s lunárnym modulom na obežnej dráhe Zeme. Samotné pristátie je teraz naplánované v rámci misie Artemis 4, ktorá by sa mala uskutočniť začiatkom roka 2028. NASA zároveň nevylučuje, že ešte v tom istom roku by sa mohla uskutočniť aj ďalšia misia. „Nezaväzujeme sa k dvom štartom v roku 2028, ale chceme mať možnosť to dosiahnuť,“ uviedol Isaacman.
Revízia programu prichádza po opakovaných odkladoch misie Artemis 2, ktorá má zabezpečiť prvý oblet Mesiaca s posádkou po viac ako polstoročí. Tento týždeň NASA dokonca stiahla raketu SLS a vesmírnu loď Orion z odpaľovacej rampy, aby odstránila technické problémy.
Spojené štáty zároveň čelia rastúcej konkurencii Číny, ktorá plánuje vyslať vlastnú posádku na Mesiac najneskôr do roku 2030. Isaacman však zdôraznil, že rivalita môže byť prínosom. „Myslím si, že konkurencia je dobrá. Hovoríme o rozumnom prístupe, ako dosiahnuť náš cieľ, bez ohľadu na to, či máme silného súpera alebo nie,“ povedal.
