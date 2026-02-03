Let k Mesiacu sa znovu odložil kvôli problémom: NASA však ohlásila možný náhradný termín

Foto: SITA / AP

Martin Cucík
TASR
Ľudstvo sa chystá pristáť na Mesiaci po viac ako 50 rokoch.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámil odklad štartu misie Artemis 2 k Mesiacu na marec. V pondelok sa počas rozhodujúceho testu pri tankovaní paliva objavili závažné úniky, píše TASR podľa agentúry AP.

NASA vo vyhlásení uviedla, že odloženie štartu plánovaného na 8. februára „umožní tímom skontrolovať údaje a vykonať druhú generálku“ pred štartom. Počas testov došlo aj k výpadkom zvukovej komunikácie.

Vyše 2,5 milióna litrov paliva

Úniky paliva sa objavili len niekoľko hodín po začiatku celodenného tankovania v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Do nádrží nosnej rakety SLS sa malo prečerpať 2,65 milióna litrov superchladného kvapalného vodíka (LH2) a kvapalného kyslíka.

Foto: SITA / AP

Štyria astronauti – Američania Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Kanaďan Jeremy Hansen – môžu zatiaľ opustiť karanténu. Opäť do nej vstúpia „asi dva týždne“ pred ďalším štartovacím oknom.

Podľa webu space.com je pre štart v marci k dispozícii päť možných dátumov: 6. – 9. marca a 11. marca. Ďalšie štartovacie okná sa otvoria 1. apríla, 3. – 6. apríla a 30. apríla. Pôjde o kľúčovú skúšku pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 3.

Prekonali by vyše 50-ročné čakanie

Počas predštartovej prípravy zaznamenali viacero únikov LH2 aj pri bezposádkovej misii Artemis 1, čo prispelo k jej rozsiahlym oneskoreniam. Štart plánovaný na jar 2022 sa posunul až na november toho istého roku. Misia však bola úspešná, keď modul Orion obletel Mesiac a úspešne sa vrátil na Zem.

Astronauti misie Artemis 2 sa v prípade úspešného štartu zapíšu do histórie a ako prví ľudia od decembra 1972 prekonajú hranicu nízkej obežnej dráhy Zeme. Vtedy sa z Mesiaca vrátila na Zem posádka Apolla 17 – Eugene Cernan s česko-slovenským pôvodom, Harrison Schmitt a Ronald Evans.

