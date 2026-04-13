Vek ju nezastavil: Alena Heribanová vo veku 71 rokov žiari viac než kedykoľvek predtým

Foto: Instagram (alena_heribanova)

Frederika Lyžičiar
Vek je pri Alene ozaj iba číslo.

Skutočná mladosť sa totiž ukrýva v mysli a srdci, a to je presne to posolstvo, ktoré si pripomenula aj známa moderátorka pri svojom jubileu.

Alena Heribanová na obrazovkách vždy pôsobí upravene a milo, no pri oslave svojich 71. narodenín na Instagrame ukázala aj kus svojho vnútra. Namiesto klasického blahoželania pridala úprimné zamyslenie o tom, čo ju život doteraz naučil, čím dojala fanúšikov aj mnohých kolegov.Hoci už patrí do „klubu sedemdesiatnikov“, stále z nej srší neuveriteľná energia.

Za jej skvelým vzhľadom pritom netreba hľadať žiadne zázraky, je to hlavne výsledok dlhoročného pohybu, disciplíny a vnútornej pohody. Svojím prístupom tak potvrdzuje, že cítiť sa dobre je hlavne o životnom štýle.

Mladosť nie je o veku

„Mladosť to nie je len bez vrások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš, krajina lásky, kde túlať sa smieš… spieva Pali Hammel“ pripomenula si slová piesne od speváka Pavla Hammela.

 

Heribanová následne pridala vlastné zamyslenie, ktoré nesie hlboký životný odkaz: „Mladosť je stav duše, je krásna choroba, z ktorej sa každým dňom uzdravujeme. Takže som o rok zdravšia,“ napísala s jemným humorom a nadhľadom.

Roky prinášajú viac ako len čísla

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac