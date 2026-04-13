Vek ju nezastavil: Alena Heribanová vo veku 71 rokov žiari viac než kedykoľvek predtým

Skutočná mladosť sa totiž ukrýva v mysli a srdci, a to je presne to posolstvo, ktoré si pripomenula aj známa moderátorka pri svojom jubileu.
Alena Heribanová na obrazovkách vždy pôsobí upravene a milo, no pri oslave svojich 71. narodenín na Instagrame ukázala aj kus svojho vnútra. Namiesto klasického blahoželania pridala úprimné zamyslenie o tom, čo ju život doteraz naučil, čím dojala fanúšikov aj mnohých kolegov.Hoci už patrí do „klubu sedemdesiatnikov“, stále z nej srší neuveriteľná energia.
Za jej skvelým vzhľadom pritom netreba hľadať žiadne zázraky, je to hlavne výsledok dlhoročného pohybu, disciplíny a vnútornej pohody. Svojím prístupom tak potvrdzuje, že cítiť sa dobre je hlavne o životnom štýle.
Mladosť nie je o veku
„Mladosť to nie je len bez vrások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš, krajina lásky, kde túlať sa smieš… spieva Pali Hammel“ pripomenula si slová piesne od speváka Pavla Hammela.
Heribanová následne pridala vlastné zamyslenie, ktoré nesie hlboký životný odkaz: „Mladosť je stav duše, je krásna choroba, z ktorej sa každým dňom uzdravujeme. Takže som o rok zdravšia,“ napísala s jemným humorom a nadhľadom.
