Ako si vybrať lešenie: Aké faktory pri rozhodovaní zvážiť a aký typ lešenia je vhodný pre váš druh práce

Na trhu existuje množstvo riešení. Práve preto je dobré vedieť, aké faktory treba pri rozhodovaní zvážiť, a aký typ lešenia je vhodný pre váš druh práce.

Kľúčové faktory výberu lešenia

Pri rozhodovaní o výbere vhodného lešenia je dôležité zvážiť niekoľko zásadných faktorov, ktoré ovplyvnia nielen efektivitu práce, ale predovšetkým bezpečnosť a komfort práce. Poďme si postupne rozobrať všetky faktory dôležité pri výbere lešenia.

Pracovná výška

Vyberte si lešenie s dostatočnou výškou pracovnej plošiny, aby ste sa pohodlne dosiahli na miesto výkonu práce.

Platí pravidlo: pracovná plošina by mala byť približne o 1–2 metre nižšia, než je výška, ktorú potrebujete obsluhovať.

Napríklad: Ak potrebujete pracovať vo výške 6 metrov (napr. strop haly), pracovná plošina lešenia by mala byť vo výške cca 4–5 metrov.

Typ práce

Drobné opravy, údržba, nátery – postačí skladacia mobilná konštrukcia s nízkou výškou platformy, ktorá sa rýchlo zostavuje a nezaberá veľa miesta.

– postačí skladacia mobilná konštrukcia s nízkou výškou platformy, ktorá sa rýchlo zostavuje a nezaberá veľa miesta. Maľovanie, omietanie fasád, inštalačné práce – potrebujete stabilné, prípadne pojazdné lešenie s priestornejšou platformou a možnosťou rozšírenia.

– potrebujete stabilné, prípadne pojazdné lešenie s priestornejšou platformou a možnosťou rozšírenia. Veľké rekonštrukcie, fasádne práce – ideálne sú modulové či rámové lešenia s rozšíriteľnými plošinami a vysokou nosnosťou.

Stabilita a mobilita

Stabilita lešenia závisí najmä od šírky a celkovej konštrukcie. Platí, že čím je lešenie širšie a pevnejšie, tým lepšie odoláva náklonom a otrasom. Veľkú úlohu zohrávajú aj stabilizátory, závažia alebo výložníky, ktoré sa používajú na spevnenie základne, najmä pri vyšších konštrukciách. Dôležitým bezpečnostným prvkom je tiež protišmyková podlaha, ktorá znižuje riziko pošmyknutia, a certifikovaná pevná konštrukcia testovaná podľa platných noriem (napr. EN 1004). Takéto bezpečné lešenia spĺňajúce všetky normy bezpečnosti nájdete vo Svetlešenia.sk.

Mobilita lešenia znamená, ako ľahko ho viete presúvať. Pojazdné hliníkové lešenie na kolieskach umožňuje rýchly presun z miesta na miesto bez toho, aby ste ich museli rozoberať. To je mimoriadne praktické najmä vo vnútorných priestoroch alebo pri práci na viacerých miestach naraz (napr. v hale, na chodbe či pri opravách stropov).

Typy hliníkového lešenia a ich využitie

Na trhu existuje viacero typov hliníkového lešenia a každý z nich má svoje špecifické výhody a ideálne využitie. Pri práci rozhoduje nie len to, aké vysoké lešenie potrebujete, ale aj to, či s ním plánujete často manipulovať, pracovať v úzkych priestoroch, alebo potrebujete stabilnú konštrukciu pre dlhodobé používanie. Poďme si teda podrobne rozobrať, aké typy hliníkového lešenia na akú prácu sa najviac hodia.

Pojazdné hliníkové lešenie šírky 85 cm

Toto pojazdné hliníkové lešenie šírky 85 cm je navrhnuté tak, aby maximálne uľahčilo manipuláciu a presun medzi pracovnými miestami. Ak hľadáte kompaktné, no zároveň robustné pojazdné lešenie, ktoré sa zmestí aj do úzkych priestorov, a zároveň poskytne dostatočnú pracovnú plochu a výšku, model so šírkou 85 cm je optimálna voľba.

Model šírky 85 cm je vhodný pre:

Rýchlu prácu na viacerých miestach (interiéry, haly, fasády),

Nutnosť bezpečného a častého presúvania,

Kombináciu pohodlia, bezpečnosti (certifikácie) a ľahkej manipulácie.

Výhody hliníkového lešenia šírky 85 cm

Kompaktná šírka 85 cm – zmestí sa do priestorovo úzkych chodieb aj interiérov, zároveň ponúka pohodlnú, dostatočne širokú pracovnú plošinu (85 × 180 / 250 cm)

– zmestí sa do priestorovo úzkych chodieb aj interiérov, zároveň ponúka pohodlnú, dostatočne širokú pracovnú plošinu (85 × 180 / 250 cm) Jednoduchá montáž bez nástrojov – vstavný zváraný rebrík a farebne kódované vzpery s poistkami.



– vstavný zváraný rebrík a farebne kódované vzpery s poistkami. Pohodlná mobilita – kolieska o priemere 150 mm s certifikovanou nosnosťou 700 kg na koleso.



– kolieska o priemere 150 mm s certifikovanou nosnosťou 700 kg na koleso. Vysoká nosnosť – jednotlivá plošina uniesie až 275 kg, čo zabezpečuje dostatok nosnosti pre pracovníkov, náradie i materiál.



– jednotlivá plošina uniesie až 275 kg, čo zabezpečuje dostatok nosnosti pre pracovníkov, náradie i materiál. Certifikovaná bezpečnosť – splňuje normy STN EN 1004, STN EN 1298, a ďalšie. Je vhodné pre profesionálne aj privátne použitie s 5‑ročnou záruku.

Pojazdné hliníkové lešenie šírky 145 cm

Pojazdné hliníkové lešenie šírky 145 cm je ideálne pre projekty, kde potrebujete viac pracovnej plochy. Vďaka širokej plošine (1,45 × 1,8 m alebo 1,45 × 2,5 m) je perfektné pre exteriérové práce ako maľovanie omietky, zatepľovanie či fasádne úpravy alebo montáž. Umožňuje dostatok priestoru pre prácu s väčšími materiálmi alebo náradím ako dosky, panely či elektrické nástroje.

Výhody hliníkového lešenia šírky 145 cm

Široká a stabilná plošina – prináša výrazne väčší komfort pri práci s viacerými osobami alebo materiálom.

prináša výrazne väčší komfort pri práci s viacerými osobami alebo materiálom. Robustná konštrukcia – celý rám je zváraný s integrovaným rebríkom. Farebne kódované spoje a poistky zaisťujú ešte vyššiu odolnosť.



– celý rám je zváraný s integrovaným rebríkom. Farebne kódované spoje a poistky zaisťujú ešte vyššiu odolnosť. Mobilita bez kompromisov – veľké kolieska (ø 150 mm) s dvojitou brzdou a nosnosťou až 700 kg na koleso, umožňujú jednoduchý pohyb a stabilné zaistenie lešenia na mieste.



– veľké kolieska (ø 150 mm) s dvojitou brzdou a nosnosťou až 700 kg na koleso, umožňujú jednoduchý pohyb a stabilné zaistenie lešenia na mieste. Vysoká nosnosť – každá pracovná plošina unesie až 275 kg , čo je dostatok aj na prácu s ťažším zariadením.

– každá pracovná plošina unesie až , čo je dostatok aj na prácu s ťažším zariadením. Certifikovaná bezpečnosť – splňuje normy STN EN 1004, STN EN 1298 a STN EN ISO 9001, navyše ponúka predĺženú 5‑ročnú záruku.

Rozkladacie hliníkové lešenie

Ak hľadáte kompaktné, ľahké a rýchlo použiteľné lešenie bez potreby náradia, rozkladacie hliníkové lešenie 70 × 180 cm je ideálne. Veľmi rýchlo sa rozloží, a poskytuje stabilnú pracovnú plošinu vo výškach do 4,8 metrov. Hodí sa nie len pre hobby účely, ale aj profesionálne drobné zásahy. Skvelo sa skladuje, premiestňuje, a manipulácia s ním je veľmi jednoduchá.

Výhody rozkladacieho hliníkového lešenia

Rýchle skladanie bez náradia – skladací rám umožňuje expresné rozloženie a zloženie.

– skladací rám umožňuje expresné rozloženie a zloženie. Bezpečný vstup i manipulácia

Kompaktnosť a ľahká preprava – hliníková konštrukcia váži 37 kg, dobre sa skladuje aj prevezie.

– hliníková konštrukcia váži 37 kg, dobre sa skladuje aj prevezie. Dostatočná nosnosť – jedna podlaha unesie až 275 kg, čo je dostatok pracovníkov s náradím na plošine.

Výber lešenia závisí najviac od vašich potrieb

Potrebujete pracovať vo vyšších výškach a často ho premiestňovať? → Robustné pojazdné lešenie (85 cm alebo 145 cm).

Potrebujete voľnosť pohybu, rýchle zloženie a stačí vám výška 4 m? → Skladacie hliníkové lešenie je ideálna voľba.

Pri každom type je dôležitá normová bezpečnosť (STN EN 1004), pevná nosnosť a pohodlné, protišmykové plošiny. Vyberte si podľa výšky, šírky, typu práce, a budete mať spoľahlivého pomocníka pri každej renovácii či stavbe.