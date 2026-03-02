Ak sa na vašej tvári objavia biele hrbolčeky, nikdy si ich nevytláčajte. Vieme, čo sa za nimi ukrýva

Naše telo sa neustále mení a niekedy dokáže vyslať malé signály, ktorými nám pomáha odhaliť, že sa v ňom deje niečo, čo si vyžaduje väčšiu pozornosť. Preto by sme mu mali vždy načúvať a tieto znamenia neignorovať, neraz to môže zachrániť ľudský život. Niektoré zmeny však nemusia znamenať nič zlé, no vždy je lepšie mať istotu a prekonzultovať ich s lekárom.
Takýmto kožným problémom sú aj mílie, ktoré sa môžu objaviť napríklad v oblasti našej tváre a nie sú nebezpečné. Ide o malé biele „hrbolčeky“ alebo „pupienky“, ktoré sú v skutočnosti drobné cysty vyplnené keratínom. Takže nejde o zdravotný, ako skôr o kozmetický problém, ktorý je neškodný, vysvetľuje databáza amerického zdravotného centra Cleveland Clinic.
Ako ich rozoznať?
Mílie majú na tele už niektorí novorodenci, no môžu sa objaviť aj v dospelosti. Najčastejšie sa vyskytujú na tvári a ľudia si ich môžu mýliť s bielymi bodkami. No v tomto prípade nejde o akné. Môže sa objaviť aj viac mílií na jednom mieste a dôležité je, že nespôsobujú žiadnu bolesť. V niektorých prípadoch však môžu svrbieť.
Nevytláčajte si ich
Spôsobujú ich odumreté kožné bunky, ktoré prerastú v cysty. Ak sa objavia na vašom tele, nemusíte s nimi robiť nič. Ak sa však rozhodnete začať si ich vytláčať doma, mali by ste vedieť, že to nie je najlepší nápad, pretože vám na mieste môžu zostať jazvy alebo si dokonca môžete navodiť infekciu.
Ak vám esteticky prekážajú, vyhľadajte odborníka, ktorý vám pomôže s ich odstránením. Ako sa mílie dokážu objaviť, tak jednoducho vedia aj zmiznúť. Nie sú totiž trvalé, preto v mnohých prípadoch stačí iba počkať.
