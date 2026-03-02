Ak sa na vašej tvári objavia biele hrbolčeky, nikdy si ich nevytláčajte. Vieme, čo sa za nimi ukrýva

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Zdravie
Dobrou správou je, že sa netreba báť.

Naše telo sa neustále mení a niekedy dokáže vyslať malé signály, ktorými nám pomáha odhaliť, že sa v ňom deje niečo, čo si vyžaduje väčšiu pozornosť. Preto by sme mu mali vždy načúvať a tieto znamenia neignorovať, neraz to môže zachrániť ľudský život. Niektoré zmeny však nemusia znamenať nič zlé, no vždy je lepšie mať istotu a prekonzultovať ich s lekárom. 

Takýmto kožným problémom sú aj mílie, ktoré sa môžu objaviť napríklad v oblasti našej tváre a nie sú nebezpečné. Ide o malé biele „hrbolčeky“ alebo „pupienky“, ktoré sú v skutočnosti drobné cysty vyplnené keratínom. Takže nejde o zdravotný, ako skôr o kozmetický problém, ktorý je neškodný, vysvetľuje databáza amerického zdravotného centra Cleveland Clinic.

Viac z témy Zdravie:
1.
Umelá inteligencia všetko zhoršila: Túto chybu robí 65 % mladých ľudí a ohrozuje vás
2.
Vedci zistili, že zdravé zuby zabraňujú vzniku viacerých ochorení. Prezradili, ako často by ste si mali umývať zuby
3.
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zobraziť všetky články (37)

Ako ich rozoznať?

Mílie majú na tele už niektorí novorodenci, no môžu sa objaviť aj v dospelosti. Najčastejšie sa vyskytujú na tvári a ľudia si ich môžu mýliť s bielymi bodkami. No v tomto prípade nejde o akné. Môže sa objaviť aj viac mílií na jednom mieste a dôležité je, že nespôsobujú žiadnu bolesť. V niektorých prípadoch však môžu svrbieť.

Ilustračná foto: Profimedia

Nevytláčajte si ich

Spôsobujú ich odumreté kožné bunky, ktoré prerastú v cysty. Ak sa objavia na vašom tele, nemusíte s nimi robiť nič. Ak sa však rozhodnete začať si ich vytláčať doma, mali by ste vedieť, že to nie je najlepší nápad, pretože vám na mieste môžu zostať jazvy alebo si dokonca môžete navodiť infekciu.

Ak vám esteticky prekážajú, vyhľadajte odborníka, ktorý vám pomôže s ich odstránením. Ako sa mílie dokážu objaviť, tak jednoducho vedia aj zmiznúť. Nie sú totiž trvalé, preto v mnohých prípadoch stačí iba počkať.

Čo by ste ale rozhodne ignorovať nemali, je, ak vo svojej domácnosti spozorujete pleseň. Tá môže navodiť vážne zdravotné problémy. Ak neveríte, prečítajte si skutočný príbeh muža, ktorý v dôsledku nej schudol 20 kíl a takmer zomrel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V 90. rokoch sa 8 ľudí zavrelo do kapsuly: Žili v nej dva roky a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Čo robiť, ak sa ocitnete blízko vojenského konfliktu: Ubytujte sa na prízemí, pláž je bezpečné miesto
Útok na Irán
Čo robiť, ak sa ocitnete blízko vojenského konfliktu: Ubytujte sa na prízemí, pláž je bezpečné miesto
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac