Veľká novinka pre návštevníkov bojnickej zoo: Vo výbehu oddnes uvidíte medvieďatá Ladu, Vesnu a Zoru

Reprofoto: Facebook/ ZOO BOJNICE

Lucia Mužlová
Medvieďatá sú oddnes vo výbehu medveďa hnedého.

Národná zoologická záhrada Bojnice prijala do svojej rehabilitačnej stanice najskôr tri osirelé mláďatá. Žiaľ, jedno neprežilo, dve zachránené dostali meno Lada a Vesna. Neskôr k nim pribudla aj Zora. Ešte vlani v apríli prišli do Bojníc aj ďalšie dve mláďatá medveďa hnedého.

Medvieďatá priviezli v zlom stave. Boli dehydratované, mierne kachektické, s vnútornými parazitmi. Hneď po príchode putovali na veterinárne vyšetrenie. Dostali infúzie, lieky, vitamíny aj odčervenie a postupne sa ich stav zlepšil.

Mláďatá medzitým priberajú na váhe, rastú im i ďalšie zuby. Do prírody sa pravdepodobne vrátiť nebudú môcť. Zoo teraz oznámila radostnú správu pre návštevníkov. Od dnešného dňa mláďatká uvidíte aj vo výbehu.

Mláďatá priviezli ako veľmi malé a mali špeciálny režim starostlivosti. Ich organizmus bol krehký a mohli sa objaviť zdravotné komplikácie. Vyzerá to tak, že nakoniec všetko zvládli a už ich môžete vidieť šantiť aj vo výbehu.

Medvedicu, od ktorej pochádzajú Vesna a Lada, mala v polovici februára usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, ako mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Starší muž, ktorý bol v lese so svojím synom a poľovne upotrebiteľným psom plemena západosibírska lajka, utrpel zranenia. Polícia v súvislosti s incidentom začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.

