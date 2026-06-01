Veľká novinka pre návštevníkov bojnickej zoo: Vo výbehu oddnes uvidíte medvieďatá Ladu, Vesnu a Zoru

Národná zoologická záhrada Bojnice prijala do svojej rehabilitačnej stanice najskôr tri osirelé mláďatá. Žiaľ, jedno neprežilo, dve zachránené dostali meno Lada a Vesna. Neskôr k nim pribudla aj Zora. Ešte vlani v apríli prišli do Bojníc aj ďalšie dve mláďatá medveďa hnedého.
Medvieďatá priviezli v zlom stave. Boli dehydratované, mierne kachektické, s vnútornými parazitmi. Hneď po príchode putovali na veterinárne vyšetrenie. Dostali infúzie, lieky, vitamíny aj odčervenie a postupne sa ich stav zlepšil.
Mláďatá medzitým priberajú na váhe, rastú im i ďalšie zuby. Do prírody sa pravdepodobne vrátiť nebudú môcť. Zoo teraz oznámila radostnú správu pre návštevníkov. Od dnešného dňa mláďatká uvidíte aj vo výbehu.
Mláďatá priviezli ako veľmi malé a mali špeciálny režim starostlivosti. Ich organizmus bol krehký a mohli sa objaviť zdravotné komplikácie. Vyzerá to tak, že nakoniec všetko zvládli a už ich môžete vidieť šantiť aj vo výbehu.
Medvedicu, od ktorej pochádzajú Vesna a Lada, mala v polovici februára usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, ako mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Starší muž, ktorý bol v lese so svojím synom a poľovne upotrebiteľným psom plemena západosibírska lajka, utrpel zranenia. Polícia v súvislosti s incidentom začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.
