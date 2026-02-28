V 90. rokoch sa 8 ľudí zavrelo do kapsuly: Žili v nej dva roky a pokazilo sa takmer všetko

biosféra 2

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Mohutný komplex, ktorého výstavba sa začala v roku 1986, sa do dnešného dňa rozprestiera na ploche 1,2 hektára.

Vo vnútri sa nachádza tropický dažďový prales s vodopádom aj subtropická púšť. Súčasťou areálu je mokraď plná vegetácie a „oceán“ väčší než olympijský bazén, vrátane živého koralového útesu.

Táto unikátna štruktúra z južnej Arizony nesie názov Biosféra 2. Pomenovanie odkazuje na biosféru (živý obal) planéty Zem a jej ambíciou bolo stať sa jej funkčnou napodobeninou.

Futuristický experiment, ktorý zmenil náš pohľad na planétu Zem

Začiatkom 90. rokov sa práve tu odohral futuristický experiment. Ako informoval BBC, osem ľudí sa na dva roky dobrovoľne uzavrelo do kapsuly, kde mali stráviť dva roky v úplnej izolácii od vonkajšieho sveta.

Cieľom vedcov bolo preskúmať výzvy života v uzavretom systéme a zistiť, ako by mohla fungovať podobná kolónia napríklad vo vesmíre a mimo našej planéty.

Účastníci mali mať počas dvoch rokov k dispozícii výlučne zdroje získané vnútri komplexu. Živili sa plodinami, ktoré si sami vypestovali, recyklovali vlastnú odpadovú vodu a starali sa o rastliny produkujúce kyslík. V rokoch 1991 až 1994 sa uskutočnili dve misie a v roku 2020 vznikol o tomto neobvyklom experimente dokumentárny film Spaceship Earth.

O tom, ako celý projekt skončil, sa však hovorí málo, a to z pomerne jasného dôvodu. Pokazilo sa takmer všetko, čo sa mohlo pokaziť.

Čo presne to znamená?

Misia začala 26. septembra 1991. Štyria muži a štyri ženy – spolu osem „Biosféranov“ – vstúpili do kapsuly s cieľom zistiť, či je možné dlhodobo udržať ľudský život v izolovanej pozemskej kolónii.

Tento cieľ sa však naplniť nepodarilo. Hladina kyslíka v systéme začala prudko klesať a po 17 mesiacoch dosiahla len 14,2 % (bežný podiel kyslíka v atmosfére Zeme je 20,95 %). Obyvatelia Biosféry 2 začali trpieť zdravotnými problémami, zatiaľ čo koncentrácia oxidu uhličitého (CO₂) nebezpečne rástla.

biosféra 2
Foto: Colin Marquardt, Public domain, via Wikimedia Commons

Situácia sa vyhrotila natoľko, že bolo potrebné pristúpiť k dennému otváraniu tzv. „pľúc“ kapsuly, aby sa do nej dostal vzduch z vonkajšieho prostredia. Tento zásah vyvolal kritiku, no bol nevyhnutný – Biosférania už v tom čase hlásili výraznú letargiu a ťažkosti s dýchaním.

Posádke sa zároveň nepodarilo dosiahnuť plánovanú potravinovú sebestačnosť. V procese uhynulo množstvo zvierat vrátane opeľovačov a hoci účastníci experimentu dokázali prežiť z vlastnej produkcie, schudli tak výrazne, že sa neskôr stali predmetom štúdií o obmedzení kalorického príjmu.

Otvoriť galériu (8)

Napriek všetkým problémom zotrvali v sklenenom komplexe celé dva roky a kapsulu opustili 26. septembra 1993. Druhá misia sa začala v roku 1994 a mala ambíciu odstrániť predchádzajúce chyby. Už v septembri toho istého roka však bola predčasne ukončená pre spory o riadenie projektu a financovanie.

Výsledkom je experiment, ktorý mnohí komentátori neopisujú iba ako neúspech, ale doslova ako prepadák. Kritickejšie hlasy ho označili ešte tvrdšie – ako new-ageové blúznenie tváriace sa ako veda“.

Biosféra 2 bola kontroverzná, ale nie zbytočná

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac