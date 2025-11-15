Airbnb chystá veľkú zmenu: Reaguje na problém, Barcelona a ďalšie mestá chcú krátkodobé prenájmy zakázať

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
TASR
Spoločnosť reaguje na krízu.

Spoločnosť Airbnb, ktorá sa zaoberá prenájmom dovolenkových nehnuteľností, plánuje v nasledujúcich troch rokoch investovať do propagácie ubytovania na vidieku po celom Španielsku. Chce využiť vidiecky cestovný ruch, keďže veľké mestá v druhej najnavštevovanejšej krajine sveta, po Francúzsku, obmedzujú krátkodobé prenájmy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Mestá ako Barcelona plánujú do roku 2028 zakázať všetky krátkodobé prenájmy, zatiaľ čo ďalšie obľúbené a preplnené destinácie vrátane Baleárskych ostrovov a Madridu požadujú, aby ubytovacie platformy znížili počet ponúkaných prenájmov na základe nových predpisov.

Platforma Airbnb tento týždeň vo vyhlásení uviedla, že mení svoju lokálnu stratégiu a plánuje investovať vyše 43 miliónov eur do propagácie španielskych dedín a rozšírenia možností prenájmu v týchto oblastiach.

Španielska vláda spustila tiež kampaň zameranú na podporu vidieckych destinácií. Chce presvedčiť 94 miliónov zahraničných turistov, ktorí sa v roku 2024 nahrnuli na pláže a do veľkých miest, aby navštívili aj iné časti krajiny. Zatiaľ tento trend podporujú najmä domáci turisti, ktorí hľadajú lacnejšie dovolenky vo vnútrozemí.

Foto: Unsplash

Španielsko bojuje s bytovou krízou

Podľa Airbnb vidiecke destinácie v Španielsku zatiaľ prilákali menej návštevníkov ako tie vo Francúzsku a Británii a len polovicu v porovnaní s Talianskom. Platforma však očakáva, že záujem sa zvýši pred zatmením Slnka v roku 2026, ktoré bude viditeľné z niekoľkých vidieckych oblastí Španielska.

Takmer tretina turistov, ktorí navštívia Španielsko, sa rozhodne pre krátkodobé prenájmy. Počet nehnuteľností na krátkodobý prenájom v máji 2025 klesol o 6 % oproti predchádzajúcemu roku na 1,43 milióna po sprísnení predpisov, ktoré majú Španielsku pomôcť zmierniť bytovú krízu. Ukázali to údaje národného štatistického úradu INE.

