AI ako psychológ? Gemini po novom radí, ako sa okamžite zbaviť stresu, odborníčka zhodnotila jej triky

Foto: Canva / Reprofoto: Gemini Google

Dana Kleinová
Umelá inteligencia
Gemini od Google vám po novom "zlepší deň", avšak psychologička má na to jasný názor.

V súčasnosti ľudia využívajú umelú inteligenciu na rôzne účely. Niektorí ju používajú predovšetkým v práci, iní zas využívajú jej kreatívne schopnosti, či už ide o generovanie grafiky, alebo textu. Tak či onak, stala sa stálicou v živote mnohých ľudí nehľadiac na vekové kategórie. Nie tak div, že programátori neustále prichádzajú s novými funkciami v snahe AI nielen zdokonaliť, ale tiež poskytnúť ľuďom viac možností jej využitia.

Najnovšie prešla inováciou Gemini od Google. Po novom v jej ponuke nájdete možnosť „Zlepši mi deň“. Po jej rozkliknutí dostanete štyri ďalšie možnosti, z ktorých si môžete vybrať. Buď vám Gemini poradí zdravé maškrty, vytvorí playlist na rozveselenie, zhrnie pozitívne správy daného dňa, alebo vám pomôže zbaviť sa stresu. My sme sa rozhodli pozrieť práve na poslednú voľbu z nich.

V plnom znení táto možnosť znie: „Navrhni jednoduché a zábavné spôsoby, ako sa okamžite zbaviť stresu“. Po kliknutí na túto možnosť dostanete nielen viacero spôsobov, ktoré sa obmieňajú, ak túto úlohu zadáte AI viackrát, ale ako prvé vás Gemini privíta s varovaním. „Tento text slúži iba na informačné účely. Ak potrebujete lekárske poradenstvo alebo diagnózu, obráťte sa na odborníka,“ upozorňuje.

Reprofoto: Google Gemini

My sme sa toto varovanie rozhodli vziať doslovne, a po tom, ako sme zistili, aké spôsoby Gemini navrhuje, nechali sme odborníčku, aby zhodnotila, či sú naozaj účinné, a či si nimi neskúsená osoba nemôže naopak uškodiť.

1. Šoková terapia studenou vodou

Nič neprepne mozog z módu „panika“ do módu „prežitie“ rýchlejšie ako chlad, tvrdí AI. Následne prináša návod, ako dosiahnuť tento efekt:

  • Čo urobiť: Opláchni si tvár ľadovou vodou alebo si prilož studený predmet na zápästia či zátylok.
  • Prečo to funguje: Aktivuješ tým tzv. potápací reflex, ktorý prirodzene spomaľuje tepovú frekvenciu.

Po tom, ako sme sa Gemini opýtali na rovnaký prompt znova, pridala k tejto metóde aj to, že to funguje v prípade, že budete v dlani držať kocku ľadu, keďže vraj „náhly vnem aktivuje blúdivý nerv a okamžite spomalí tep.“

2. Pravidlo 5-4-3-2-1, ktoré má slúžiť na uzemnenie

Keď ťa myšlienky ťahajú do budúcnosti alebo minulosti, zmysly ťa vrátia do prítomnosti, vysvetľuje Gemini. Umelá inteligencia následne radí, aby ste vo svojom okolí našli niekoľko vecí a buď nahlas, alebo v duchu ich pomenovali:

  • 5 vecí, ktoré vidíš (napr. fľak na stene, pero).
  • 4 veci, ktorých sa môžeš dotknúť (textúra tvojho svetra, chladný stôl).
  • 3 veci, ktoré počuť (hučanie počítača, vtáky vonku).
  • 2 veci, ktoré cítiš nosom (vôňa kávy, starý papier).
  • 1 vec, ktorú môžeš ochutnať (dozvuk obeda alebo len chuť vlastných úst).

3. Vytrasenie nepríjemných pocitov

Pri ďalšej rade sa vraj umelá inteligencia inšpirovala vo svete zvierat, a tak metódu, ktorú majú používať zvieratá po strete s predátorom, majú ľudia používať pri boji so stresom.

  • Čo urobiť: Postav sa a minútu sa poriadne vytras. Ruky, nohy, ramená – predstav si, že zo seba striasaš prach alebo kvapky vody.
  • Bonus: Pridaj k tomu poriadne zívnutie (aj nasilu). Mozog to vyhodnotí ako signál bezpečia.

4. Sila tónov a tanca

Podľa Gemini mení hudba chémiu v mozgu takmer okamžite, a preto by mal človek staviť na silu tónov a tanca. Takto znie celá jej rada:

  • Čo urobiť: Pusti si jednu (ale naozaj len jednu) pesničku, ktorú miluješ a ktorá má rýchle tempo. Tancuj, akoby ťa nikto nevidel, alebo aspoň bubnuj prstami po stole.

AI v niektorých prípadoch tieto dve posledné spomenuté možnosti spája a nazýva ich „Metódou rýchleho pohybu“. Pri nej vysvetľuje, že telo a myseľ sú prepojené, a preto „keď zmeníš fyzický stav, emócie ho budú nasledovať.“ Počas tejto metódy si má človek pustiť obľúbenú skladbu a tri minúty sa počas nej nekontrolovateľne hýbať. Má triasť rukami, nohami a celým telom, aby zo seba striasol stres, predstavujúc si, že je to prach či kvapky vody. „Zvieratá to robia po stresovej situácii, aby uvoľnili napätie – funguje to aj u ľudí,“ vysvetľuje Gemini.

5. Kreatívny „mozgový výplach“

Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
