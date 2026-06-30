Martina Schindlerová priznala, že ju to ťahá k herectvu: Nezvládla by však jednu vec

Martina Schindlerová patrí medzi najznámejšie mená slovenskej hudobnej scény, ktoré sa do povedomia verejnosti dostali vďaka prvej sérii šou Slovensko hľadá SuperStar. Už vtedy zaujala nielen výrazným hlasom, ale aj prirodzeným prejavom. Jej život sa neuberal len jedným smerom.
Dnes ju verejnosť vníma predovšetkým ako speváčku, no málokto vie o tom, že Martina Schindlerová uvažovala aj o inej kariére. Lákali ju totiž dve umelecké výzvy. Nebol to len spev, ktorý jej učaroval, ale aj herectvo, nad ktorým uvažovala, ako píšu Topky.
Lákala ju nielen hudba
Hoci ju napokon život zavial najmä k hudbe, jej vzťah k umeniu bol od začiatku veľmi široký. Už v detstve v nej prebiehalo rozhodovanie medzi dvoma svetmi, ktoré ju rovnako priťahovali a formovali jej predstavy o budúcnosti. Práve tieto prvé umelecké kroky naznačili, že jej cesta nemusí byť jednoznačná, ale skôr pestrá a otvorená rôznym možnostiam.
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Už odmalička mala jasno v tom, že sa chce venovať umeniu. Nebola si však spočiatku istá, či to bude hudba alebo spomínané herectvo. Martina totiž ako dieťa chodievala do divadla. “Ja som odmalička chcela byť speváčka, hovorila som si, že speváčka alebo herečka,” priznala sympatická tmavovláska.
Pre nedostatok času, ktorý mala, sa nakoniec vydala cestou, ktorá ju zaviedla k hudbe. “Chodila som do Ludusu, do divadelnej školy, ale potom už som to nezvládala, aj sa venovať tomu divadlu, aj spievaniu a spev bol potom jasná voľba,” uviedla v nedávnom rozhovore pre spomínaný portál.
Má herecké ambície, no už by to bolo príliš
Dobre urobila. Vďaka jej rozhodnutiu má Slovensko hviezdu, ktorá žiari aj po rokoch. Vďaka šou Slovensko hľadá SuperStar, v ktorej skončila na druhom mieste, sa zviditeľnila a začala tvoriť hudbu. Niektorí možno nevedia, že po strednej škole začala študovať externe právo a dnes dokonca vyučuje na Univerzite Komenského.
Hoci sa zdá, že sa vydala správnym smerom a je spokojná za to, čomu sa venuje, predsa len nedávno naznačila, že by nebola proti, ak by dostala ponuku na účinkovanie v seriáli. Keďže chodila do divadelnej školy, zrejme má nejaké základy, no herci by nemali byť hanbliví zahrať akúkoľvek scénu. Tu prichádza kameň úrazu u Martiny. “Ja len tých milostných scén sa obávam,” poznamenala bez okolkov.
Vzápätí však prezradila zaujímavú vec, ako ju vnímajú študenti. “Ja už som teraz dosť kontroverzná učiteľka na vysokej škole, tak toto už by bol hardcore,” dodala na záver brunetka, ktorá je “učiteľkou” aj v domácom prostredí a snaží sa svojim dvom deťom vštepovať princípy, ktoré považuje za dôležité do života.
Umelecká duša v akademickom prostredí
Hoci Martina Schindlerová dnes pôsobí najmä ako speváčka a vysokoškolská pedagogička, umelecké sny ju sprevádzali už od detstva. Hudba napokon zvíťazila nad herectvom, no ani to druhé povolanie pre ňu nikdy úplne nestratilo svoje čaro. Práve naopak – aj po rokoch ostáva pre ňu zaujímavou predstavou, ku ktorej sa občas v myšlienkach vracia.
Z jej slov je zrejmé, že napriek verejnej známosti a stabilnej kariére si stále zachováva prirodzenosť a istú dávku sebairónie. Dokáže otvorene hovoriť nielen o svojich ambíciách, ale aj o hraniciach, ktoré by pre ňu boli v herectve už príliš náročné. Aj to z nej robí osobnosť, ktorá nepôsobí nedostupne či nedotknuteľne, ale naopak – ľudsky a autenticky.
Zaujímavým rozmerom je aj spojenie dvoch odlišných svetov – umeleckého a akademického. Práve táto kombinácia jej prináša jedinečnú pozíciu, v ktorej si dokáže zachovať profesionálnu autoritu, no zároveň si uchováva aj tvorivý a umelecký rozmer osobnosti.
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