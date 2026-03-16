Po prvej epizóde sa spustila lavína reakcií: Česi sú z relácie U Adely nadšení

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová sa po čase vracia na televízne obrazovky s novým projektom. Jej tolkšou U Adely mala premiéru na českej televízii Prima a už po prvej epizóde vyvolala medzi divákmi živú diskusiu.
Relácia prináša netradičný formát rozhovorov s viacerými hosťami naraz a snaží sa nadviazať na tradíciu veľkých zábavných tolkšou. Prvé reakcie ukazujú, že diváci oceňujú najmä prirodzenosť moderátorky, atmosféru v štúdiu a neformálnu konverzáciu medzi hosťami.
Na instagramovom profile U Adely napísali fanúšikovia, aké sú ich prvotné reakcie po vzhliadnutí prvej časti relácie. Reakcie boli väčšinou pozitívne a českí diváci si slovenskú moderátorku často pochvaľovali. Objavilo sa síce aj niekoľko kritických názorov, no bolo ich len minimum. Zdá sa teda, že Adela Vinczeová si novou reláciou získava aj české publikum.
Diváci chválili humor aj prirodzenosť
Mnohí diváci ocenili najmä uvoľnenú atmosféru a profesionálny prejav moderátorky. Viacerí priznali, že reláciu si pustili skôr zo zvedavosti, no príjemne ich prekvapila. „Pustila som to náhodou a zostala som prekvapená, aké to bolo vydarené. Vtipné, svižné, milé, nenásilné a profesionálne. Adela je veľká profesionálka a hlavne srdciarka. Teším sa na ďalší diel a gratulujem Prime k skvelému nápadu,“ napísala jedna z diváčok.
Podobných reakcií bolo pod príspevkom viac. „Adela je profesionálka – milá, empatická, inteligentná, ľudská a veľmi vtipná. A hlavne sa nesnaží všetko nasilu ťahať len na seba. Preto je skvelé, že ju tu máme,“ uviedol ďalší komentujúci. Viacerí ocenili aj to, že moderátorka vystupuje prirodzene a zachovala si svoj štýl. „Páči sa mi, že Adela zostala pri slovenčine,“ napísal jeden z fanúšikov.
