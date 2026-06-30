Vodári na západe Slovenska obmedzili dodávky vody. Týka sa to aj miest ako Galanta či Šaľa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZSVS) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer tri desiatky miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení je ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov, informovala ZSVS.
Mohol nastať výpadok zásobovania vodou
V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť.
Obmedzujúce opatrenia sa aktuálne týkajú miest Šaľa a Galanta, obcí Jelka, Veľké Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Veľká Mača, Kajal, Žihárec, Vlčany, Neded, Somola, Selice, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice, Dolný Chotár, Močenok, Horná Kráľová, Mojmírovce, Cabaj – Čápor, Lehota, Veľké Zálužie, Branč, Čakajovce, Výčapy – Opatovce a Jelšovce. V týchto obciach a mestách môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti alebo k dočasnému prerušeniu či obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu, potvrdila ZSVS.
Regulácia spotreby
Na eliminovanie situácie prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení, najmä cielené regulovanie spotreby v okresoch Nitra, Šaľa, Galanta a Nové Zámky, reguláciu prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov v okrese Zlaté Moravce. Zároveň zabezpečila náhradné zásobovanie prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo alebo dôjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.
Aktuálna mimoriadna situácia je spôsobená dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi. Pokles výdatnosti vodných zdrojov v kombinácii s nadmerným odberom vytvára značný tlak na vodárenskú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
ZSVS opätovne vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť v tomto období využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev, ani na umývanie vozidiel.
Príchádzajú búrky
V tomto prípade dobrou správou je, že extrémne horúčavy budú končiť. Prvostupňová výstraha pred búrkami platí na celom Slovensku až do štvrtka (2. 7.) rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Padol teplotný rekord
V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali v utorok nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. TASR o tom informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.
Hodnotu zaznamenali na automatickej zrážkomernej stanici v Kamenici nad Hronom. „Údaj je zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budeme overovať,“ dodal Garčár. Pripomenul, že nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok (29. 6.) v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia.
V uplynulých dňoch najskôr padli rekordy maximálnych teplôt nameraných počas júna, v pondelok (29. 6.) padol aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa Celzia.
Nahlásiť chybu v článku