Vodári na západe Slovenska obmedzili dodávky vody. Týka sa to aj miest ako Galanta či Šaľa

Exteriérový vodovodný kohútik

Foto: Unsplash

Matej Mensatoris
TASR
ZSVS obmedzila dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZSVS) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer tri desiatky miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení je ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov, informovala ZSVS.

Mohol nastať výpadok zásobovania vodou

V prípade neprijatia obmedzujúcich opatrení dôjde k poklesu hladiny v zásobníkoch vodojemov pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť.

Obmedzujúce opatrenia sa aktuálne týkajú miest Šaľa a Galanta, obcí Jelka, Veľké Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Veľká Mača, Kajal, Žihárec, Vlčany, Neded, Somola, Selice, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice, Dolný Chotár, Močenok, Horná Kráľová, Mojmírovce, Cabaj – Čápor, Lehota, Veľké Zálužie, Branč, Čakajovce, Výčapy – Opatovce a Jelšovce. V týchto obciach a mestách môže dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti alebo k dočasnému prerušeniu či obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu, potvrdila ZSVS.

Regulácia spotreby

Na eliminovanie situácie prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení, najmä cielené regulovanie spotreby v okresoch Nitra, Šaľa, Galanta a Nové Zámky, reguláciu prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov v okrese Zlaté Moravce. Zároveň zabezpečila náhradné zásobovanie prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo alebo dôjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody.

Aktuálna mimoriadna situácia je spôsobená dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi. Pokles výdatnosti vodných zdrojov v kombinácii s nadmerným odberom vytvára značný tlak na vodárenskú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

Vodovodný kohútik
Foto: Pexels

ZSVS opätovne vyzýva všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť v tomto období využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev, ani na umývanie vozidiel.

Príchádzajú búrky

V tomto prípade dobrou správou je, že extrémne horúčavy budú končiť. Prvostupňová výstraha pred búrkami platí na celom Slovensku až do štvrtka (2. 7.) rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Padol teplotný rekord

V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali v utorok nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. TASR o tom informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.

Hodnotu zaznamenali na automatickej zrážkomernej stanici v Kamenici nad Hronom. „Údaj je zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budeme overovať,“ dodal Garčár. Pripomenul, že nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok (29. 6.) v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia.

Slnko a tečúca voda z vodovodu.
Foto: Pexels

V uplynulých dňoch najskôr padli rekordy maximálnych teplôt nameraných počas júna, v pondelok (29. 6.) padol aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa Celzia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac