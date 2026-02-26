Vieme, kedy Adela Vinczeová odštartuje novú šou: Zodpovedala otázku, ktorá ľudí trápila

Foto: Instagram/trochu_inak_s_adelou

Nina Malovcová
Adela mieri na Primu s vlastnou tolkšou.

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová vstupuje do nového televízneho projektu, ktorý môže zamiešať kartami na česko-slovenskej scéne. Na obrazovkách sa už čoskoro objaví úplne nový formát U Adely, ktorý chce stavať na spontánnosti, autentických reakciách a prirodzenej dynamike medzi hosťami.

Ako informovala televízia Prima, relácia odštartuje 20. marca 2026 a diváci ju budú môcť sledovať každý piatok o 21.55 h aj na kanáli Prima SK, čím sa projekt zaradí medzi spoločné česko-slovenské televízne formáty.

Namiesto klasického rozhovoru spoločná pohovka

U Adely sa odlišuje od tradičných tolkšou konceptom viacerých hostí naraz. V každej epizóde si Adela Vinczeová pozve niekoľko známych osobností, ktoré budú sedieť spolu na jednej pohovke. Namiesto rozhovoru jeden na jedného vznikne živá konverzácia, v ktorej budú reagovať nielen na moderátorku, ale aj na seba navzájom.

Formát sa inšpiruje britskou reláciou The Graham Norton Show, no pridáva vlastný rozmer postavený na česko-slovenskej kultúrnej blízkosti a jazykovej hravosti. Tvorcovia stavili na prirodzenú interakciu, nie na presne napísané scenáre.

Foto: Prima TV

Návrat do českého prostredia ako výzva

Pre Adelu Vinczeovú ide o návrat do českého mediálneho priestoru po dlhšom čase. „Zaujal ma ten český priestor, pretože som sa v ňom dlho nevyskytovala. Je to výzva, ktorá má, verím, viac pozitívnych príchutí,“ uviedla. Ambíciou relácie je podľa nej spájať aj na prvý pohľad rozdielnych hostí. „Vlastne zistíme, že máme všetci nejako viac spoločného, než sme čakali,“ dodala. Cieľom je vytvoriť atmosféru, v ktorej sa hostia cítia uvoľnene a nemajú potrebu hrať formálne roly.

V rozhovore zodpovedala dôležitú otázku: Či plánuje moderovať v slovenčine alebo v češtine. Nie, chcem hovoriť po slovensky, ale je mi jasné, že niektoré slová sú už natoľko odlišné, že aby sa to nezadrhávalo, radšej ich poviem rovno po česky. A všetko závisí aj od generácie. Keď tam bude nejaký mladší hosť, budem s tým pracovať, pretože ešte keď som robila Česko-Slovenskú SuperStar, už vtedy mi niektorí nerozumeli,“ povedala Adela.

Televízia sľubuje niečo viac než len ďalšiu tolkšou

Riaditeľ R&E skupiny Prima Samuel Jaško zdôrazňuje, že cieľom bolo priniesť autentický formát. „Hľadali sme formát, ktorý by dokázal ponúknuť divákom niečo skutočne nové a zároveň autentické,“ uviedol. Podľa jeho slov nejde o ďalšiu klasickú tolkšou, ale o zábavu postavenú na skutočnom prepojení medzi hosťami a energiou moderátorky.

„Verím, že diváci ocenia, že dostanú zábavu, ktorá je inteligentná, ale zároveň nevynútená a prirodzená,“ dodal. Novinka U Adely sa tak od 20. marca stane súčasťou piatkového večerného programu a ambíciou je osloviť divákov, ktorí hľadajú kombináciu inteligentného humoru, spontánnosti a česko-slovenskej blízkosti.

