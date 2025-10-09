Absolútne to nedáva zmysel. Ak sledujete Dunaj, k vašim službám pozorne, neunikol vám tento bizarný detail

V Dunaji, k vašim službám sa za všetky série stihlo nazbierať viacero chýb, či už sa týkali deja, alebo jednotlivých postáv. Niekedy za to mohli herci, ako napríklad, keď mali ženy gélové nechty a herec omylom obrúčku, no inokedy to diváci pripisovali samotným tvorcom, ktorí sa buď pozabudli alebo niečo zobrazili nepresne.
Aj v 11. sérii sa ľudia sťažovali na chyby, ako sme informovali v článku. Napríklad verili, že by Holubec mlieko pre malú Antóniu jednoduchšie zohnal na Slovensku, keďže sa v tom čase dali zaplatiť dedinské ženy ako dojky. Viackrát si tiež všimli, že tehotná Eva popíjala alkohol, a to napríklad v kabarete. Išlo tak o situácie, ktoré sa dali s prižmúreným okom prehliadnuť, no je tu jedna vec, ktorá je taká absurdná, že môže niekomu kaziť dojem zo sledovania.
Tajomstvo, ktoré ledva taja
Počas tejto série sa viac do centra pozornosti dostáva odboj, a zatiaľ čo minulé série v ňom figurovali najmä muži s výnimkou krátkej pomoci od Ester, Anny a Šarloty, túto sériu sa na tajné misie podujala aj Alenka a v obraze sú aj Klára a Eva. Vedia tak dokonca aj o hrôzach, ktoré sa dejú v táboroch a sú pripravené pomôcť, ak to bude potrebné. Zatiaľ však viac len hovoria než konajú.
„Klára s Alenkou sa musia „vykecávať“ o tom odboji priamo v Dunaji?“ pýtala sa pobúrená diváčka, čím poukázala na niečo, čo jej nedáva zmysel. Nebola pritom jediná, kto nad tým už pár týždňov nechápavo krúti hlavou. „Skoro všetci hovoria o odboji nahlas, nech je to v predajni alebo v kaviarni,“ súhlasila ďalšia pozorná diváčka. „Prečo tak potichu o odboji?“ pýtal sa zas pobavený divák.
Podľa diváckych postrehov sa o odboji rozprávali tiež v kabarete, kam bežne chodia nacisti či gardisti, no tiež vo vile Kučerovcov, kde býva Tereza a tá nikdy nemala problém nahlásiť kohokoľvek, kto podľa nej nebol správny Slovák. Navyše ľudia pripomenuli aj to, ako sa Laco a Imrich bežne stretávajú na ulici, no odkedy je v odboji Alenka, akoby sa spamätali a uvedomili si, že by mali byť takéto porady tajnejšie.
