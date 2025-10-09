Absolútne to nedáva zmysel. Ak sledujete Dunaj, k vašim službám pozorne, neunikol vám tento bizarný detail

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Je tu jedna vec, ktorá je taká absurdná, že môže niekomu kaziť dojem zo sledovania.

V Dunaji, k vašim službám sa za všetky série stihlo nazbierať viacero chýb, či už sa týkali deja, alebo jednotlivých postáv. Niekedy za to mohli herci, ako napríklad, keď mali ženy gélové nechty a herec omylom obrúčku, no inokedy to diváci pripisovali samotným tvorcom, ktorí sa buď pozabudli alebo niečo zobrazili nepresne.

Aj v 11. sérii sa ľudia sťažovali na chyby, ako sme informovali v článku. Napríklad verili, že by Holubec mlieko pre malú Antóniu jednoduchšie zohnal na Slovensku, keďže sa v tom čase dali zaplatiť dedinské ženy ako dojky. Viackrát si tiež všimli, že tehotná Eva popíjala alkohol, a to napríklad v kabarete. Išlo tak o situácie, ktoré sa dali s prižmúreným okom prehliadnuť, no je tu jedna vec, ktorá je taká absurdná, že môže niekomu kaziť dojem zo sledovania.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Prvýkrát sa jednohlasne zhodli. Diváci Dunaja, k vašim službám majú jasno v tom, akú dvojicu chcú vidieť
2.
Diváci sú zhrození. V Dunaji sa rysuje nový pár, mnohí s ním však nesúhlasia a myslia si, že to neskončí dobre
3.
Konečne sa dočkali. Do Dunaja, k vašim službám sa vrátila postava, na ktorú sa diváci pýtali od začiatku série
Zobraziť všetky články (245)

Tajomstvo, ktoré ledva taja

Počas tejto série sa viac do centra pozornosti dostáva odboj, a zatiaľ čo minulé série v ňom figurovali najmä muži s výnimkou krátkej pomoci od Ester, Anny a Šarloty, túto sériu sa na tajné misie podujala aj Alenka a v obraze sú aj Klára a Eva. Vedia tak dokonca aj o hrôzach, ktoré sa dejú v táboroch a sú pripravené pomôcť, ak to bude potrebné. Zatiaľ však viac len hovoria než konajú.

Foto: TV Markíza

„Klára s Alenkou sa musia „vykecávať“ o tom odboji priamo v Dunaji?“ pýtala sa pobúrená diváčka, čím poukázala na niečo, čo jej nedáva zmysel. Nebola pritom jediná, kto nad tým už pár týždňov nechápavo krúti hlavou. „Skoro všetci hovoria o odboji nahlas, nech je to v predajni alebo v kaviarni,“ súhlasila ďalšia pozorná diváčka. „Prečo tak potichu o odboji?“ pýtal sa zas pobavený divák.

Podľa diváckych postrehov sa o odboji rozprávali tiež v kabarete, kam bežne chodia nacisti či gardisti, no tiež vo vile Kučerovcov, kde býva Tereza a tá nikdy nemala problém nahlásiť kohokoľvek, kto podľa nej nebol správny Slovák. Navyše ľudia pripomenuli aj to, ako sa Laco a Imrich bežne stretávajú na ulici, no odkedy je v odboji Alenka, akoby sa spamätali a uvedomili si, že by mali byť takéto porady tajnejšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alici uniklo ďalšie porušenie pravidiel. Diváci Farmy sa búria, sklamaní sú už aj z hospodára…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac