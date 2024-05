Opatrenie zlyhalo: Benátky začali vyberať vstupné, aby zamedzili masovému turizmu, všetko je však inak

Poplatok za vstup do Benátok pre jednodňových návštevníkov, ktorý je prvým svojho druhu na svete, zaznamenal neúspech už od jeho zavedenia na sviatok Dňa oslobodenia a Dňa svätého Marka 25. apríla, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii v klube zahraničných novinárov v Ríme jeden z členov benátskej mestskej rady. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.

„Opatrenie týkajúce sa vstupného lístka v Benátkach žalostne zlyhalo, pretože čísla sú dôležité a tie hovoria, že lístok v žiadnom prípade neznížil prílev turistov ani nezastavil ich príchod, ale naopak, návštevnosť je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ešte vyššia,“ povedal Giovanni Andrea Martini zo skupiny mestskej rady Tutta la Citta Insieme (Celé mesto spoločne).

„Len včera 19. mája bolo zaznamenaných 70.000 vstupov, zatiaľ čo 23. apríla minulého roka ich bolo 66 000 a 2. júna 2023 – v deň Národného sviatku republiky (la Festa della Repubblica) – ich bolo 65 000,“ povedal Martini v Palazzo Grazioli v talianskom hlavnom meste.

„Mesto je dnes zatvorené z politickej vôle administratívy, ktorá týmto opatrením získala trochu peňazí, ale nezachránila dušu mesta. Benátky chátrajú, pretože boli opustené, alebo skôr len využité na to, aby prinášali peniaze,“ dodal.

Budú v tom pokračovať až do konca júla

Benátky skúšobne zaviedli poplatok vo výške päť eur za vstup pre turistov, ktorí sa v meste zdržia len jeden deň bez prenocovania. Budú v tom pokračovať až do konca júla. Lístky sa kontrolujú pri vstupných bodoch do mesta. Je ich možné zakúpiť na hlavnej železničnej stanici Santa Lucia alebo on-line. Za vstup bez lístka hrozí pokuta od 50 do 300 eur.

Cieľom je presmerovať záujem jednodňových návštevníkov na menej rušné obdobie. Výnimku majú okrem viacdňových návštevníkov aj cestujúci, ktorí platia daň z cestovného ruchu, deti do 14 rokov a ďalšie skupiny osôb.

Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vlani upozornila, že Benátky sa môžu dostať na zoznam ohrozeného svetového dedičstva. Ako dôvod uviedla hromadný cestovný ruch či stúpanie hladiny v Benátskej lagúne, čo má spojitosť s klimatickou zmenou.

UNESCO zaradilo Benátky na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva v roku 1987 pre ich výnimočnú architektúru. Táto organizácia však opakovane varuje, že v mesto musí lepšie riadiť cestovný ruch.