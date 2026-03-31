Turistov už majú plné zuby: Obľúbená destinácia opäť zavádza poplatok, hrozia veľké pokuty

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
V roku 2026 budú musieť jednodňoví návštevníci platiť za vstup.

Benátky od piatka opäť zavádzajú poplatok pre jednodňových návštevníkov. V roku 2026 spoplatnia 60 dní v porovnaní s 54 dňami v roku 2025. Cieľom je obmedziť množstvo návštevníkov, ktorí obyvateľom mesta prinášajú zahltené ulice v najrušnejších mesiacoch a namiesto úžitku problémy. TASR o tom píše podľa správy stanice Euronews.

Minuloročné čísla ukazujú, že napriek poplatku za vstup do mesta klesol počet jednodňových návštevníkov len mierne. Najrušnejší deň bol piatok 2. mája, keď jednodňový poplatok uhradilo 24.951 návštevníkov, čo zodpovedá polovici obyvateľov Benátok. Priemerný denný počet platiacich jednodenných návštevníkov bol 13.046 v porovnaní so 16.676 v roku 2024. Dovtedy sa poplatok nevyberal.

Vstupné len počas hlavných hodín

V roku 2026 budú musieť jednodňoví návštevníci platiť za vstup počas návštevnej špičky od 8.30 h do 16.00 h od piatka do nedele v apríli, máji, júni a júli. Mimo týchto hodín ostáva vstup bezplatný. Poplatok bude desať eur, pri rezervácií viac ako štyri dni vopred sa dá ušetriť päť eur.

Oslobodení od platby sú obyvatelia, návštevníci s miestom narodenia v Benátkach, študenti a pracujúci v meste a turisti, ktorí majú ubytovanie v hoteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach v meste. Ich hotelový účet už zahŕňa poplatok za ubytovanie.

Foto: Flickr (Juan Antonio Segal)

Návštevníci si môžu „rezervovať“ svoj deň v meste na vyhradenej platforme. Tam získajú QR kód, ktorý sa overuje na kontrolných miestach na siedmich prístupových bodoch, napríklad pred železničnou stanicou Santa Lucia. Prichytený návštevník bez kódu riskuje pokutu od 50 do 300 eur.

Podľa radnice nerovnováha v neprospech obyvateľov vyčerpáva mestské služby, upcháva úzke uličky a vodné autobusy sú preplnené turistami s batožinou. Obyvateľov to núti presťahovať sa na pevninu. Systém poplatkov „predstavuje užitočný nástroj na riadenie turistických tokov a zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi obyvateľmi a návštevníkmi“, uviedol člen mestskej rady zodpovedný za financie a rozpočet Michele Zuin.

„Stále ide o experimentálne opatrenie, ktoré starostlivo vyhodnocujeme a už vzbudilo medzinárodný záujem. Benátky sú prvým mestom na svete, ktoré sa vydalo touto cestou,“ dodal. Podobné poplatky vyberá aj ostrov Capri v rámci ceny lístka za trajekt a Rím za prístup k Fontáne di Trevi.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac