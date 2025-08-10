20-ročný mladík buduje novú krajinu: Vyhlásil sa za prezidenta, no nevie sa do nej dostať. Má viac ako 400 obyvateľov

Zo zabudnutého kúska zeme, o ktorý sa nikto nehlásil, vytvoril samozvanú republiku s vlajkou, ústavou, kabinetom, úradným jazykom, menou, stovkami občanov a seba samého vyhlásil za prezidenta. Do krajiny sa však nevie dostať.
Len 20-ročný Daniel Jackson z Austrálie si splnil netradičný sen, na spornom území medzi Chorvátskom a Srbskom v roku 2019 vyhlásil nezávislosť a založil Slobodnú republiku Verdis, ktorú dnes podporuje vyše 400 obyvateľov, píše New York Post.
„Začalo sa to ako nevinný experiment, keď som mal 14 rokov,“ povedal Jackson, ktorý spolu s kamarátmi sníval o vlastnej krajine.
Dostanete sa do nej len loďou
Verdis sa nachádza na území pozdĺž rieky Dunaj a zaberá približne 50 hektárov pôdy, dá sa tam dostať len loďou z chorvátskeho mesta Osijek. Táto oblasť je bezhraničná, nepatrí žiadnej krajine, preto sa stala základom pre vznik samozvanej republiky.
Oficiálnymi jazykmi sú chorvátčina, srbčina a angličtina, platobná mena je euro, má vlastnú vlajku, ústavu a kabinet. Začínal na 4 obyvateľoch, no dnes ich je oficiálne už viac ako 400 z celého sveta a má 15-tisíc žiadateľov. Žiadosti sa schvaľujú predovšetkým tým, ktorí majú požadované zručnosti, napríklad majú skúsenosti v medicíne alebo v polícii.
Chorváti mu zakázali vstup do krajiny
Prezidentom tejto samozvanej republiky je Daniel Jackson, v roku 2023 bol však zadržaný chorvátskou políciou a deportovaný, následne mu bol udelený doživotný zákaz vstupu do krajiny, pretože vraj predstavuje hrozbu pre vnútornú bezpečnosť.
Jackson mal s chorvátskymi úradmi problém už v minulosti, údajne k nemu boli (úradníci) agresívni. V súčasnosti preto komunikuje len so srbskými úradmi. Nakoľko do Chorvátska nemôže vstúpiť, nedokáže sa dostať ani do štátu, v ktorom je prezidentom. Aj napriek tomu pokračuje ako hlava exilovej vlády, hovorí, že ak bude úspešný, odstúpi a vypíše voľby. Tvrdí, že o moc mu vôbec nejde, chce byť len obyčajný občan vo vlastnej krajine.
