Horor vo Vranove nad Topľou: Polícia našla tri telá bez známok života, podozrivý je zadržaný

Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a vykonáva všetky potrebné procesné úkony v prípade nálezu troch osôb bez známok života, ku ktorému došlo v stredu (28. 1.) popoludní vo Vranove nad Topľou.
Polícia za použitia donucovacích prostriedkov obmedzila osobnú slobodu 35-ročnému mužovi, ktorý je momentálne v cele policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.
