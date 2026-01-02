Zvláštny web predpovedá, ktoré osobnosti zomrú v roku 2026. Na zozname sa nachádza 50 obľúbených mien

John Williams a Joe Biden, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Zostáva len veriť, že trafí čo najmenej zo svojich predikcií.

Nech to znie akokoľvek morbídne, web, ktorý predpovedá, ktoré osobnosti nás v danom roku navždy opustia, bol aktualizovaný aj pre rok 2026. Deathlist sa každoročne stáva senzáciou, aj keď sa, našťastie, často mýli. 

Zoznam prináša 50 mien známych osobností, ktoré by nás mohli v danom roku navždy opustiť. V roku 2025 sa mu podarilo predpovedať 11 úmrtí vrátane smrti módneho návrhára Giorgia Armaniho či astronauta Jima Lovella. Na prvom mieste sa nachádzal herec Dick van Dyke, ktorý nedávno oslávil okrúhlych 100 rokov a stále je medzi nami. V novom zozname predpoveď jeho úmrtia klesla na druhé miesto.

Záber zo snímky Noc v múzeu, foto: MovieStillsDB

Niektoré mená sa v ňom objavujú každoročne

Na čele Deathlistu pre rok 2026 sa nachádza anglická novinárka a televízna moderátorka Esther Rantzen, ktorá v júni dovŕši 86 rokov. Nasleduje spomínaný Dick van Dyke a tretie miesto patrí americkej herečke Eva Marie Saint, ktorú v júli čaká oslava 102. narodenín.

V zozname sa nachádzajú aj ďalšie milované osobnosti. 15. priečku obsadil obľúbený prírodovedec David Attenborough, 28. režisér Clint Eastwood či 30. hudobný skladateľ John Williams. Niektoré osobnosti sa doň dostali prvýkrát, a to napríklad Joe Biden, bývalý prezident Spojených štátov, ktorého Deathlist postavil na 25. miesto.

Ten sa na svojom webe chváli tým, že drží rekord z roku 2020, keď správne predpovedal až 20 úmrtí. Snáď ich nepokorí.

Prvých 10 osobností na čele Deathlistu pre rok 2026

  1. Esther Rantzen
  2. Dick van Dyke
  3. Eva Marie Saint
  4. Pete Murray
  5. Buzz Aldrin
  6. Sonny Rollins
  7. Alan Greenspan
  8. Mel Brooks
  9. Noam Chomsky
  10. Jesse Jackson
