Milovaný herec má dnes 100 rokov: Prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti. Ľudia si všimli iný detail

Televízna ikona Dick Van Dyke dnes oslavuje neuveriteľné jubileum – úctyhodných 100 rokov. Moderátor a herec v jednej osobe len pred niekoľkými rokmi opísal, čo je podľa neho tajomstvom jeho dlhovekosti.
Zásluhu na dosiahnutí týchto okrúhlin má podľa Dicka Van Dyka zmena životného štýlu, ktorou prešiel. Ešte v roku 1972 absolvoval protialkoholické liečenie a okrem toho bol aj tuhým fajčiarom. „Rozhodol som sa zbaviť alkoholu, cigariet a všetkých týchto vecí, čo je pravdepodobne dôvodom, prečo som stále tu,“ cituje jeho slová magazín People.
Nikdy nepociťoval nenávisť
Ďalším jeho presvedčením je, že ľudí zvnútra zožiera nenávisť, no on ju k nikomu nikdy nepociťoval. Vyzdvihol aj fakt, že celý život sa venuje práci, ktorú miluje a podotkol, že si uvedomuje, aké je to zriedkavé.
Napriek svojmu vysokému veku Dick Van Dyke priznal, že sa cíti dobre a niekedy má dokonca viac energie, než ostatní ľudia naokolo. A je to z neho cítiť. Po zverejnení nového rozhovoru z dielne Today, ktorý vznikol pri príležitosti jeho nadchádzajúcich narodenín, mnohí vyjadrili tomuto mužovi obdiv.
„Vytriezvel a dal si život do poriadku. Aký úžasný muž,“ stojí v jednej z množstva pozitívnych reakcií. „Skutočná žijúca legenda a ikona. Zdá sa byť najláskavejším a najmilším človekom. Všetko najlepšie k stovke,“ doplnil niekto ďalší. V inej z reakcií sa ozvala osoba z brandže, ktorá mala tú česť stretnúť Dicka Van Dyka naživo a priznala, že ide o jednu z najláskavejších osôb, na akú môžete naraziť.
Život nielen prežíva, ale ho žije
„Je plný šťastia a života“ – úžasne niekto vystihol energiu, ktorá z neho vyžaruje. A možno práve tá je jeho najväčším tajomstvom, ktorým by sme sa mali inšpirovať.
Ak si túto osobnosť neviete zaradiť, pomôžeme vám – v roku 1964 stvárnil hlavnú úlohu v kultovej snímke Mary Poppins a na konte má niekoľko desiatok filmov, v ktorých vystupoval. Medzi novšími sa objavil napríklad v Noci v múzeu alebo v sérii Abeceda vraždy.
