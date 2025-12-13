Milovaný herec má dnes 100 rokov: Prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti. Ľudia si všimli iný detail

Záber zo snímky Noc v múzeu, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Prajeme všetko najlepšie!

Televízna ikona Dick Van Dyke dnes oslavuje neuveriteľné jubileum – úctyhodných 100 rokov. Moderátor a herec v jednej osobe len pred niekoľkými rokmi opísal, čo je podľa neho tajomstvom jeho dlhovekosti. 

Zásluhu na dosiahnutí týchto okrúhlin má podľa Dicka Van Dyka zmena životného štýlu, ktorou prešiel. Ešte v roku 1972 absolvoval protialkoholické liečenie a okrem toho bol aj tuhým fajčiarom. „Rozhodol som sa zbaviť alkoholu, cigariet a všetkých týchto vecí, čo je pravdepodobne dôvodom, prečo som stále tu,“ cituje jeho slová magazín People.

Nikdy nepociťoval nenávisť

Ďalším jeho presvedčením je, že ľudí zvnútra zožiera nenávisť, no on ju k nikomu nikdy nepociťoval. Vyzdvihol aj fakt, že celý život sa venuje práci, ktorú miluje a podotkol, že si uvedomuje, aké je to zriedkavé.

Napriek svojmu vysokému veku Dick Van Dyke priznal, že sa cíti dobre a niekedy má dokonca viac energie, než ostatní ľudia naokolo. A je to z neho cítiť. Po zverejnení nového rozhovoru z dielne Today, ktorý vznikol pri príležitosti jeho nadchádzajúcich narodenín, mnohí vyjadrili tomuto mužovi obdiv.

„Vytriezvel a dal si život do poriadku. Aký úžasný muž,“ stojí v jednej z množstva pozitívnych reakcií. „Skutočná žijúca legenda a ikona. Zdá sa byť najláskavejším a najmilším človekom. Všetko najlepšie k stovke,“ doplnil niekto ďalší. V inej z reakcií sa ozvala osoba z brandže, ktorá mala tú česť stretnúť Dicka Van Dyka naživo a priznala, že ide o jednu z najláskavejších osôb, na akú môžete naraziť.

Život nielen prežíva, ale ho žije

„Je plný šťastia a života“ – úžasne niekto vystihol energiu, ktorá z neho vyžaruje. A možno práve tá je jeho najväčším tajomstvom, ktorým by sme sa mali inšpirovať.

Ak si túto osobnosť neviete zaradiť, pomôžeme vám – v roku 1964 stvárnil hlavnú úlohu v kultovej snímke Mary Poppins a na konte má niekoľko desiatok filmov, v ktorých vystupoval. Medzi novšími sa objavil napríklad v Noci v múzeu alebo v sérii Abeceda vraždy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najdlhšie žijúci ľudia na svete odhalili svoj ranný trik: Celý život jedávajú na raňajky jeden…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac