Priniesol najdôležitejšie posolstvo, aké kedy povedal: Attenborough natočil posledný dokument, ľuďom zanechal dôležitý odkaz

Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v oblasti ochrany prírody a celý svoj život zasvätil tomu, aby ukázal svetu jej krásu i zraniteľnosť. Sir David Attenborough sa blíži k životnému jubileu, no napriek takmer stovke na krku zostáva neúnavným hlasom Zeme. Tento týždeň predstavuje jeden z najzásadnejších projektov svojej kariéry.

Dokument Ocean má podľa neho moc ovplyvniť to, ako sa postavíme k záchrane morských ekosystémov. Ako uvádza BBC, Attenborough verí, že práve oceány sú kľúčom k ochrane planéty. „Po takmer sto rokoch života som pochopil, že najdôležitejšie miesto na Zemi neleží na pevnine, ale v mori,“ zdôrazňuje v úvode filmu.

Nový dokument ukazuje svetové oceány v kritickom bode. Práve ony zohrávajú zásadnú úlohu v stabilizácii klímy, no čelia čoraz väčšiemu tlaku. Premiéra filmu sa konala v Royal Festival Hall v Londýne. Na červenom koberci sa objavili osobnosti ako Chris Martin z Coldplay, Benedict Cumberbatch či astronaut Tim Peake.

Below the waves lies a world of life, wonder, and surprises—and David Attenborough is showing us how important it is to protect it.

Ocean with David Attenborough premieres Saturday, June 7 at 9/8c on National Geographic. Streaming next day on @DisneyPlus and @hulu. pic.twitter.com/bVhO6OaI2P

— National Geographic TV (@NatGeoTV) May 5, 2025