Zuzana Vačková má za sebou nočnú moru, ktorú by nechcela zažiť žiadna žena. Neuveríte, ako zistila, že ju partner podvádza

Vzťahy sú plné krásnych momentov, ale aj výziev, ktoré môžu preveriť ich stabilitu. Mnohí z nás túžia po bezpodmienečnej láske a dôvere, no realita býva niekedy iná. Nevera je jednou z najťažších skúšok, ktorú si nikto neželá zažiť. Herečka Zuzana Vačková sa ocitla práve v takejto situácii, no jej príbeh ukazuje, že aj po bolestnej zrade môže prísť nový začiatok a šťastie.

Zuzana Vačková patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu. Vždy pôsobí pozitívne a usmievavo, no aj ona má za sebou bolestivé skúsenosti, ktoré ju formovali. Ako uvádza denník Plus Jeden Deň, Zuzana sa v nedávnom rozhovore v podcaste „To nerieš moja“ úprimne podelila o trpkú kapitolu svojho života – moment, keď zistila, že ju jej partner podvádza. Hoci to bola rana pod pás, dnes už na túto udalosť hľadí inými očami a verí, že ju posilnila.

Keď láska prestane byť istotou

Každý vzťah sa na začiatku zdá byť dokonalý. Láska, vášeň a dôvera tvoria pevné piliere, no občas sa časom začnú otriasať. Zuzana spomína, že jej bývalý partner bol spočiatku ideálnym mužom – starostlivý, pozorný a láskavý. Postupne si však začala všímať zmeny v jeho správaní. „Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa mi stalo, že som prišla do spoločnosti a niečo mi tam nehralo. Ľudia sa na mňa pozerali inak, no ja som nerozumela ich pohľadom. Cítila som sa zvláštne… Potom som sa o niekoľko mesiacov dozvedela, že tam bola žena, s ktorou ma partner podvádzal. Ľudia o tom vedeli, no ja nie. Ale vycítila som to. Presne si pamätám, ako som si hovorila, že tu niečo nehrá,“ priznala herečka v rozhovore.

Osud však zariadil, aby pravda vyšla najavo. Zuzana sa jedného dňa vrátila domov skôr, než mala v pláne, a vtedy sa všetko zmenilo. „Vstúpila som do miestnosti a uvidela ho s inou ženou. Bol to pre mňa obrovský šok, srdce sa mi rozbúchalo a v tej chvíli som nevedela, čo povedať. Jednoducho som tam stála a snažila sa spracovať, čo sa práve deje.“

