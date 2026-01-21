Zuzana Šebová o tlaku v šoubiznise: Musela sa naučiť hovoriť nie a odmietnuť tempo, pri ktorom sa nespí ani neje

Foto: Instagram (zuzikesebova)

Frederika Lyžičiar
Po rokoch v šoubiznise sa naučila spomaliť, nastavovať si hranice a nepodliehať tlaku neustáleho výkonu.

Úspech a neúspech sú dve strany tej istej mince a v živote verejne známych ľudí sa striedajú rýchlejšie, než by si mnohí dokázali predstaviť.

Herečka Zuzana Šebová, ktorá je už dlhoročnou stálicou v slovenskom šoubiznise, sa v rozhovore pre denník Pravda zamýšľala nad tým, čo ju počas rokov v profesii aj v osobnom živote formovalo najviac, ako sa vyrovnávala s tlakom šoubiznisu a prečo začala považovať rovnováhu a vnútorný pokoj za dôležitejšie než neustály výkon.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Úspechy aj pády majú svoj význam

Na otázku, čo ju profesionálne a ľudsky posunulo viac – úspechy alebo práve spomínané nezdary, odpovedá Zuzana Šebová bez váhania. „Asi oboje. Kedysi som si myslela, že len úspechy, ale s odstupom času vidím, že aj neúspech mi ukázal, aké vzácne je, keď sa veci podaria,“ povedala herečka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)


Pohľad na vlastnú kariéru sa jej podľa vlastných slov časom zmenil a dnes už inak vníma aj to, čo kedysi považovala za zlyhanie. „Dnes som už vo fáze, keď si to chcem hlavne užívať. Chcem robiť to, čo ma baví, s ľuďmi, ktorých mám rada,“ vyjadrila sa Šebová. Aj v týchto slovách cítiť posun od ambície a dokazovania k vedomému rozhodnutiu žiť a pracovať v súlade so sebou.

Tlak, ktorý si často vytvárame sami

