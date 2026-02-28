Zuzana Šebová o rodinnom chaose: Herečka otvorene priznala, že to u nej doma nefunguje na sto percent

Práca, deti a každodenné starosti. Aj tá najskúsenejšia žena by potvrdila, že nech sa snaží akokoľvek, občas vznikne rodinný chaos, ktorý vie človeka poriadne preveriť a skomplikovať mu každodenný život. Vzniká však v každej rodine plnej lásky, energie a dvoch malých ratolestí, čo by nikto za nič nevymenil.
Podobne je to aj u Zuzany Šebovej, ktorá sa javí fanúšikom sebavedome a úsmevne, no málokto vie, čo sa deje u nej za zatvorenými dverami. Doma jej pobehujú dvaja šibali, ona má umelecké povolanie, ktoré nepozná pevnú pracovnú dobu rovnako ako jej manžel a herec Michal Kubovčík, a keď sa k tomu pridá starostlivosť o domácnosť či logistiku rodinného života, nie všetko ide tak, ako pôvodne chcela. V rozhovore pre Šarm herečka otvorene priznala, že to u nich doma nie je jednoduché.
Ani papierový kalendár nie je ideálny
Zuzana a jej manžel Michal Kubovčík vychovávajú dvoch synov, staršieho Rudka a mladšieho Paľka, čo pre rodinu znamená nekonečný kolotoč aktivít, kompromisov a krásnych momentov, ktoré nie vždy vyzerajú na prvý pohľad idylicky. Reálny život im však prináša nielen krásne chvíle, ale aj situácie, keď sa systém „trochu zosype“, čo sa týka organizovania denného režimu. Ich domácnosť je plná pohybu, spontánnosti aj nečakaných situácií.
Skĺbiť pracovné povinnosti, natáčanie, ktoré herečku nedávno poriadne preverilo, projekty a zároveň byť prítomnou mamou nie je jednoduché. Herečka naznačila, že dokonalosť nie je cieľ – dôležité je, aby rodina fungovala s láskou, aj keď niekedy v miernom chaose. Dokonca sa obaja rodičia pokúšali zdieľať kalendár online, no neosvedčilo sa im to, a tak ostali pri starej dobrej klasike, aj keď tá tiež nie je stopercentná.
„Skúšali sme aj cez mobil, nepodarilo sa. Zapli sme všetko, čo bolo potrebné, ale proste to neprešlo. My sme v tomto „old school“, máme doma normálne papierový kalendár a pri ňom pero a kto sa prvý zapíše, ten vyhráva,“ ozrejmila Zuzana.
Snažili sa takto fungovať, no aj v tomto prípade natrafili na kameň úrazu. „Čiže keď sa ma niekto spýta, či môžem mať trinásteho predstavenie, pozriem kalendár a vidím, že už má na ten deň niečo zapísané Miško. No niekedy, priznám sa, že trochu aj dopíšem, a príde otázka: Ty si to dopísala včera? Nie, to je tam už pol roka,“ zasmiala sa herečka, ktorá spolu so svojím manželom nemá rovnakú pracovnú dobu každý deň ako ľudia v korporátoch.
