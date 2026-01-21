Nedalo sa to vydržať. Zuzana Šebová priznala veľmi náročnú scénu vo filme, jej kolega takmer omdlel

Do kín mieri nový zábavný film s názvom Šviháci, v ktorom si okrem iných umelcov zahrala aj herečka, známa svojím humorom a nadhľadom. A hoci diváci sa zaručene na tom pobavia, nevedia, čo všetko sa dialo v zákulisí natáčania tohto projektu. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že všetko prebehlo bezstarostne, no realita za kamerou býva často iná.
Svoje o tom vie aj Zuzana Šebová, ktorá opäť predviedla svoj talent. Natáčanie hlavne jednej scény si však vyžadovalo okrem toho aj veľkú dávku trpezlivosti, odhodlania a fyzickej výdrže. Herečka tak na vlastnej koži zažila, že aj komédia môže byť poriadne náročná. Zjavne to bola pre ňu výzva a ako potvrdila v rozhovore pre Topky, zákulisie tvorby filmu nie je len o množstve opakovaných záberov, ale aj nečakaných momentov, o ktorých divák ani len netuší.
Zápletka vo filme
Herečka si zahrala v novinke mamu sedemročného Lea, ktorého má s Martinom Pechlátom. Ten však má ešte manželku, čím vzniká vzťahová zápletka. „Martin vždy, keď príde hrať s kapelou, tak sa so synom vídava… a celý príbeh je o tom, že postupne sa o tom dozvie manželka…“ prezradila Zuzana Šebová, ktorá má s Martinom kamarátsky vzťah a celé je to o zbližovaní.
Dej filmu sa odohráva v kúpeľnom prostredí v priestoroch hotela Thermia Palace. Zuzka, ktorá nedávno priznala, že je znechutená z kritiky na svoju osobu, tam stvárňuje masérku. „Neviem, či je rozdiel medzi masérkou a tou, ktorá rieši liečivé bahno, ale ja sa špecializujem na prácu s týmto bahnom a v jednej scéne sa pokúšam, aby to pôsobilo profesionálne,“ uviedla na pravú mieru.
