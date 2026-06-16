Zuzana Plačková prehovorila o chudnutí po druhom tehotenstve: Má kilá navyše, no je so sebou zmierená

Po druhom pôrode sa život často zmení od základov – nielen v každodennom režime, ale aj v tom, ako sa žena cíti vo vlastnom tele. Presne túto skúsenosť má za sebou aj slovenská influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková, ktorá sa rozhodla otvorene prehovoriť o tom, ako sa jej podarilo dostať späť do formy a zhodiť približne 18 kilogramov.
Bez prikrášľovania ukázala, že cesta k spokojnosti po pôrode nemusí byť o extrémnych diétach ani o rýchlych riešeniach. Hoci po Dionkovi to brala vážnejšie a zamakala na svojej postave, po narodení dcérky Ayany to nesilí. Hoci viditeľne schudla, ešte jej ostali nejaké kilogramy. Nerobí si však z nich ťažkú hlavu, ako naznačila v rozhovore pre Nový Čas.
Cesta späť k forme bez stresu a extrémov
Držala detox, kedy pila len smoothies, a hoci ešte nie je tam, kde by chcela byť, neberie to tragicky a nestresuje sa. “Ja som pri Ayanke toľko nepribrala. Pri Dionovi to bola katastrofa, niečo hrozné. Za prvé dva mesiace som schudla 18 kg, a to bola samá tá voda. Ja som nič nemusela robiť, mne aj to brucho pomerne dosť rýchlo spľaslo,” uviedla Zuzana Plačková, ktorá nedávno prehovorila o chorobe svojej dcéry.
Po prvom tehotenstve dosť zamakala a dnes? “Teraz mám ešte stále nejakých 8 až 9 kg navyše a už viem, že to sú tie posledné, ktoré idú už ťažko, ale už som tak nejak so sebou zmierená,” priznala influencerka a dodala, že s príchodom detí sa u nej zmenili priority.
Ak by však išla do toho naplno a chcela by sa kíl zbaviť, je dosť možné, že by si pomohla nejakými prípravkami. “Neberiem ich, ale ak by som chcela ešte schudnúť, keď mám ešte 9 kg, tak to nezavrhnem, že by som si dopomohla. Ale už som teraz v takom štádiu, že mi to je jedno,” zopakovala Zuzana Plačková.
Otvorene o zmene pohľadu na seba a o filtroch
Podnikateľka krúti hlavou nad diskusiami na internete, kde zhrození ľudia píšu, že mnohé známe osobnosti využívajú rôzne skratky k vysnívanej postave. Zuzana na tom očividne nevidí nič zlé a tvrdí, že ak niekto chce, nech si tým pokojne pomôže. A spraví to aj ona, ak sa tak rozhodne. “Cítim sa dobre, a keď budem chcieť, tak si dopomôžem, keď nebudem chcieť, tak si nedopomôžem,” uviedla stručne a jasne.
Jej skalní fanúšikovia si mohli všimnúť, že v minulosti dbala veľmi o svoj vzhľad a drela, aby mala perfektnú postavu. Sama si to veľmi dobre uvedomuje. “Kedysi som bola extrémne prísna na to, ako vyzerám, alebo som mala nejakú takú víziu, ako by som chcela stále vyzerať,” vyšla s pravdou von a doplnila, že taktiež používala veľa filtrov na sociálnych sieťach.
Keď sa na svoje fotky či videá pozrie s odstupom času, zakrýva si oči. Dnes sa na to pozerá inak a sama nerozumie tomu, ako sa mohla svojím zovňajškom toľko zaoberať. “Keď mi teraz ešte vybehne nejaké video s filtrom, tak to bola katastrofa. To bolo hrozné,“ zasmiala sa.
Bez tlaku na dokonalosť
Príbeh Zuzany Plačkovej ukazuje, že aj návrat do formy po pôrode môže prebiehať prirodzene, bez zbytočného tlaku na seba či prehnaného naháňania výsledkov. Dôležité je nájsť si vlastné tempo a rešpektovať svoje telo, ktoré si po pôrode prechádza veľkou zmenou. Namiesto stresu z čísel na váhe tak môže byť cieľom skôr postupná rovnováha, dobrý pocit zo seba a zdravý prístup, ktorý sa dá udržať dlhodobo.
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