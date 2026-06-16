Dvojmesačná výluka na dôležitej trase pri Bratislave: Vlaky nahradia počas letných prázdnin autobusy

Vlak spoločnosti Leo Express

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
V prázdninovom režime niektoré vlaky jazdiť nebudú.

Súkromný železničný dopravca Leo Express informoval, že od 1. júla do 31. augusta 2026 bude medzi Bratislavou a Kvetoslavovom nepretržitá výluka vlakov liniek S70 a R70. Dôvodom sú plánované práce Železníc Slovenskej republiky na rekonštrukcii koľajovej infraštruktúry.

Informáciu priniesol imhd.sk. Cez letné prázdniny tak vlakovú dopravu medzi týmito miestami nahradí autobusová linka. Z Bratislavy budú autobusy odchádzať o cca 22 minút skôr ako nahrádzané vlaky. Pre úsek Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Nové Mesto musia cestujúci využiť linky MHD.

Zastávky náhradnej autobusovej dopravy:

  • Stn. Nové Mesto (C)
  • Klientske centrum (C, D)
  • Stn. Vrakuňa (A, B)
  • Stn. P. Biskupice (A, D)
  • Rovinka, Obecný úrad (A, B) – náhrada za žel. zastávku Rovinka, ktorá nebude obsluhovaná
  • Dunajská Lužná, Košariská (A, B) – náhrada za ŽST Nové Košariská, ktorá nebude obsluhovaná
  • Miloslavov, Žel. stanica (A, B)
  • Kvetoslavov-zastávka – na ceste pri žel. zastávke
  • Kvetoslavov, Žel. stanica

Ak potrebujete prestúpiť medzi linkou MHD a náhradnou autobusovou dopravou, v Bratislave tak môžete urobiť na zastávkach Stn. Nové Mesto, Klientske centrum, Stn. Vrakuňa Stn. P. Biskupice.

Odrieknuté sú aj vlaky na trase Bratislava – Galanta

Vybrané osobné vlaky v poobednej špičke na trase Bratislava hlavná stanica – Galanta a späť sú od pondelka 8. júna do utorka 30. júna počas pracovných dní dočasne odrieknuté. Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Vlaky REX z Bratislavy do Nových Zámkov ako náhrada mimoriadne zastavia v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo.

Vlak na trati
Ilustračná foto: ZSSK – Tomáš Mlynarčík

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala s tým, že zároveň posilní kapacitu týchto vlakov o ďalšiu súpravu.

Zároveň spoločnosť priniesla aj novinky, a to nový modernizovaný lôžkový vozeň s útulnými kupé, apartmánmi so súkromným WC, sprchou či strešnými oknami. Už čoskoro by sa ním ľudia mohli previezť previesť na trase Humenné – Košice – Žilina – Praha a Humenné – Košice – Žilina – Bratislava.

Nedostatok rušňovodičov

Pre nedostatok dostupných rušňovodičov preto ZSSK musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. „Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.

Aj napriek dočasnému obmedzeniu podľa neho robí ZSSK maximum pre to, aby sa cestujúci naďalej dostali domov z práce či školy. Preto zavádza náhradné riešenie v podobe mimoriadnych zastavení vlakov REX v približne rovnakom čase ako odrieknuté osobné vlaky.

Dočasne bude odrieknutých šesť osobných vlakov s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 13.38 až 18.38 h, s príchodom do Galanty o 14.21 až 19.21 h. Dočasne odrieknuté budú aj štyri osobné vlaky s odchodom z Galanty o 14.38 až 17.38 h, s príchodom do Bratislavy o 15.21 až 18.21 h.

„Pre cestujúcich to znamená, že ak v pracovných dňoch bežne využívajú niektorý z odrieknutých osobných vlakov z Bratislavy do Galanty, namiesto neho môžu v júni nastúpiť do príslušného vlaku REX. V týchto REX vlakoch budú v úseku Bratislava hl. st. – Galanta uznávané cestovné doklady ako vo vlakoch kategórie Os vrátane SMS lístkov,“ priblížil Baček.

V úseku medzi Bratislavou a Galantou budú mimoriadne zastavovať vlaky REX v smere Bratislava hlavná stanica – Galanta – Nové Zámky. Týka sa to šiestich spojov s odchodom z Bratislavy o 13.33 až 18.33 h, s príchodom do Galanty o 14.05 až 19.05 h.

„Povolanie rušňovodiča patrí medzi najzodpovednejšie profesie v doprave. Každý deň nesú zodpovednosť za bezpečnosť stoviek cestujúcich a spoľahlivú prevádzku vlakov. Získanie potrebnej kvalifikácie trvá viac ako rok a vyžaduje absolvovanie náročnej odbornej prípravy, výcviku a skúšok,“ vysvetlil Baček.

ZSSK preto dlhodobo investuje do náboru a prípravy nových rušňovodičov. V súčasnosti prebieha výcvik ďalších uchádzačov, ktorí po získaní potrebných oprávnení postupne posilnia prevádzku.

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