Zuzana Plačková prehovorila o chorobe svojej dcéry: Nepodceňujte ani obyčajnú horúčku

Strach o zdravie dieťaťa patrí medzi najťažšie skúšky, aké môže rodič zažiť. Známa podnikateľka si týmto náročným obdobím prešla len krátko po narodení svojej dcérky.
Zuzana Plačková vo svojom instagramovom príbehu opísala zdravotné komplikácie svojej malej dcérky Ayany, ktorá sa len nedávno narodila. Najskôr ju trápili koliky, no neskôr prišli vážnejšie problémy v podobe meningitídy. Upozornila, že aj zdanlivo nevinná horúčka môže skrývať vážny problém a netreba ju podceňovať.
Zradné ochorenie, ktoré sa začína nenápadne
Plačková priznala, že spočiatku si myslela, že ide len o bežnú teplotu, ktorú by za normálnych okolností riešila doma. „Pýtali ste sa ma, že čo teda malá, aký problém mala. Mali sme aj meningitídu v počiatočnom stave, vďaka mojej materinskej intuícii sme išli na pohotovosť na Kramáre a nepodcenila som tú horúčku. Možno za bežných okolností, keby som mala doma čípok, zrazila by som teplotu a možno by som ju takto zrážala dva dni a mohlo to mať katastrofálne následky,“ uviedla.
Podnikateľka zároveň priznala, že o ochorení nemala dostatok informácií a prekvapilo ju, akým spôsobom sa môže šíriť. „Vôbec som ani len netušila, že ju môžete dostať aj inak ako kliešťom, to som fakt netušila, že sa to môže šíriť vzduchom aj medzi deťmi,“ povedala.
Dodala, že netušila ani to, že existujú rôzne formy meningitídy. „Ja som si naozaj myslela, že zápal mozgových blán môže dostať dieťa iba z kliešťa, vôbec som netušila, že sú dve varianty – bakteriálne a vírusové,“ uviedla. „Meningitída je rozšírená už aj u nás, v Čechách je to vraj oveľa horšie,“ doplnila.
