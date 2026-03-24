Zuzana Plačková prehovorila o chorobe svojej dcéry: Nepodceňujte ani obyčajnú horúčku

Rýchla reakcia a materinská intuícia zabránili najhoršiemu.

Strach o zdravie dieťaťa patrí medzi najťažšie skúšky, aké môže rodič zažiť. Známa podnikateľka si týmto náročným obdobím prešla len krátko po narodení svojej dcérky.

Zuzana Plačková vo svojom instagramovom príbehu opísala zdravotné komplikácie svojej malej dcérky Ayany, ktorá sa len nedávno narodila. Najskôr ju trápili koliky, no neskôr prišli vážnejšie problémy v podobe meningitídy. Upozornila, že aj zdanlivo nevinná horúčka môže skrývať vážny problém a netreba ju podceňovať.

Zradné ochorenie, ktoré sa začína nenápadne

Plačková priznala, že spočiatku si myslela, že ide len o bežnú teplotu, ktorú by za normálnych okolností riešila doma. „Pýtali ste sa ma, že čo teda malá, aký problém mala. Mali sme aj meningitídu v počiatočnom stave, vďaka mojej materinskej intuícii sme išli na pohotovosť na Kramáre a nepodcenila som tú horúčku. Možno za bežných okolností, keby som mala doma čípok, zrazila by som teplotu a možno by som ju takto zrážala dva dni a mohlo to mať katastrofálne následky,“ uviedla.

Podnikateľka zároveň priznala, že o ochorení nemala dostatok informácií a prekvapilo ju, akým spôsobom sa môže šíriť. „Vôbec som ani len netušila, že ju môžete dostať aj inak ako kliešťom, to som fakt netušila, že sa to môže šíriť vzduchom aj medzi deťmi,“ povedala.

Dodala, že netušila ani to, že existujú rôzne formy meningitídy. „Ja som si naozaj myslela, že zápal mozgových blán môže dostať dieťa iba z kliešťa, vôbec som netušila, že sú dve varianty – bakteriálne a vírusové,“ uviedla. „Meningitída je rozšírená už aj u nás, v Čechách je to vraj oveľa horšie,“ doplnila.

Náročné vyšetrenia

Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur

