Bombardér B-52 sa zrútil po štarte na základni v USA: Zahynulo až 8 ľudí, problém mali aj v Rusku

Americká a ruská armáda prišli v priebehu jedného dňa o podobné, mimoriadne drahé kusy techniky. Rusi najprv včera stratili strategický bombardér Tu-22M3, Američanom sa následne zrútil legendárny B-52 Stratofortress.
Americký strategický bombardér B-52 sa v pondelok zrútil krátko po štarte z leteckej základne v Mohavskej púšti v Kalifornii. Pri nehode pravdepodobne zahynulo až osem ľudí. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP a televízia CNN, píše TASR.
Záchranné zložky zasahovali po tom, ako lietadlo havarovalo okolo 11.20 h miestneho času (20.20 h SELČ) na Edwardsovej základni vzdušných síl USA, uviedla armáda na sociálnej sieti X. Na palube lietadla bolo osem osôb, išlo o rutinný výcvikový let. „Prvé informácie naznačujú, že haváriu nebolo možné prežiť,“ uviedla Edwardsova základňa na sieti X. Rozľahlá základňa sa nachádza asi 160 kilometrov severne od Los Angeles.
UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n
— BNO News (@BNONews) June 15, 2026
Lietadlo Boeing B-52 Stratofortress, ktoré má obvykle päťčlennú posádku, je bombardérom s dlhým doletom, ktorý vstúpil do služby v roku 1955. Môže niesť konvenčné aj jadrové zbrane a USA ho použili v konfliktoch od vojny vo Vietname po nedávne operácie na Blízkom východe.
Bombardér sa už od roku 1962 nevyrába, hoci vďaka viacerým projektom na predĺženie životnosti došlo k modernizácii konštrukcie lietadla a podarilo sa ho zachovať v prevádzke. Súčasná verzia B-52H stále zohráva kľúčovú úlohu v amerických vzdušných silách, ktoré disponujú 76 takýmito strojmi.
Presne to isté sa stalo aj Rusom
Je až neuveriteľné, že iba včera sa presne to isté stalo aj Rusom. Strategický bombardér Tu-22M3 sa v pondelok počas cvičného letu zrútil v Irkutskej oblasti na Sibíri, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Štvorčlennej posádke sa podarilo bezpečne katapultovať, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Posádka sa katapultovala. Životy ani zdravie pilotov nie sú ohrozené. Na zemi nie sú žiadne škody. Lietadlo letelo bez bojového nákladu,“ citovala agentúra Interfax ministerstvo. Guvernér Irkutskej oblasti Igor Kobzev vo vyhlásení uviedol, že lietadlo sa zrútilo neďaleko dediny Kamenka, hasiči pracujú na uhasení požiaru a štyria členovia posádky boli prevezení do nemocnice.
Lietadlá Tu-22 sú strategické bombardéry z čias Sovietskeho zväzu, ktorých výroba sa skončila v roku 1993 a Rusko momentálne nemá schopnosť vyrábať nové kusy tohto typu. Viaceré analýzy odhadujú, že bojaschopných Tu-22M3 zostáva približne 27 až 30 kusov. Dokážu niesť hypersonické strely Kinžal a Rusko ich použilo aj na útočné misie napríklad v Sýrii či na Ukrajine.
USA prišli aj o vrtuľník
Čo sa týka armádnych strát, Američania nezažívajú najlepšie obdobie. Iba minulý týždeň prišli o vrtuľník Apache, ktorý v pondelok neďaleko Hormuzského prielivu zostrelil Irán.
„Naše ozbrojené sily ma práve informovali, že Iránci v noci zostrelili jeden z našich vysoko sofistikovaných vrtuľníkov Apache, ktorý hliadkoval nad Hormuzským prielivom. Na palube boli dvaja piloti, obaja sú v poriadku a vyviazli bez zranení. Spojené štáty však musia nevyhnutne na tento útok reagovať,“ napísal Donald Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) uviedlo, že dvaja členovia posádky vrtuľníka Apache „boli zachránení americkými silami po tom, ako ich vrtuľník havaroval neďaleko pobrežia Ománu“. Námorný dron lokalizoval oboch pilotov po tom, ako boli vo vode približne dve hodiny, uviedol hovorca CENTCOM Tim Hawkins. Dodal, že išlo o prvú známu záchranu bezposádkovým plavidlom na mori vykonanú americkým vojskom.
Boeing AH-64 Apache je útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
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