Maroš Kramár posiela Flašíkovej tvrdý odkaz: STVR aj ministerstvo sa môžu hanbiť

Reprofoto: Youtube/Slnko v sieti

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Večer, ktorý sa stratil z obrazoviek.

Slovensko spoznalo víťazov 15. ročníka národných filmových cien Slnko v sieti. Slávnostný večer priniesol nielen ocenenia pre najlepšie domáce filmy, ale aj výrazné momenty na pódiu.

Hlavnú cenu večera, najlepší hraný film roka 2025, získal film Otec režisérky Terezy Nvotovej. Snímka uspela aj v hereckých kategóriách. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesol Milan Ondrík za postavu Michala vo filme Otec. Film uspel aj v technických kategóriách, cenu za najlepší kameramanský výkon získal Adam Suzin.

Silnú pozíciu potvrdil aj film Potopa, ktorý získal viacero ocenení vrátane Diváckej ceny pre najobľúbenejší slovenský film roka. Za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe bola ocenená Sára Chripáková, ktorá zaujala práve vo filme Potopa.

V televízii sa program nevysielal

Národné filmové ceny Slnko v sieti sa tento rok ocitli mimo hlavného mediálneho priestoru. Podujatie, ktoré má byť oslavou slovenskej kinematografie, nedostalo priestor nielen na obrazovkách STVR, ale výrazne stratilo aj dostupnosť pre širšiu verejnosť. O to silnejšie potom vyzneli slová herca Maroša Kramára, ktorý v závere večera otvorene pomenoval, čo podľa neho zlyhalo.

Kým vlani ešte existoval aspoň plán na záznam, ktorý napokon zrušila, tento rok podujatie úplne obišla a ani ho nenasnímala. Prenos sa síce objavil na menších streamovacích platformách a weboch, no chýbala mu širšia dostupnosť, na akú boli diváci minulé roky zvyknutí.

Kramár pomenoval problém priamo na pódiu

Napätie, ktoré sa počas celého podujatia vytváralo, naplno dozrelo v závere večera. Príhovory mnohých nominovaných umelcov sprevádzali odkazy venované kultúre aj ľuďom, ktorí o nej rozhodujú. Kým niektoré boli miernejšie a sprevádzané skôr nádejou v lepšiu budúcnosť, našli sa aj také, ktoré nešetrili kritikou a ich autori si rozhodne nebrali servítku pred ústa.

Herec Maroš Kramár využil svoj priestor na pódiu na otvorený a emotívny prejav, ktorý smeroval priamo k STVR aj k politickému vedeniu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

„Náš slovenský prajný ľud by mal vedieť o ľuďoch, ktorí tieto filmy tvoria. A na to tu máme našu slovenskú verejnoprávnu televíziu. Tá nielenže ako minulý rok neodvysielala večer ani v zázname, tento rok sa ho rozhodla ani nenasnímať pre budúce generácie. A to je veľká hanba. Myslím si, že by sa mohli hanbiť. Nielen v tej našej televízii, ale aj tí nad nimi. Ministerstvo kultúry a celá naša vládna garnitúra,“ odkázal.

„Vo svete sa umelci vyjadrujú k politike, tak si myslím, že aj my by sme sa mohli bez hanby vyjadrovať,“ povedal keď uvádzal kategóriu najlepší film. Celý svoj prejav ukončil stručným a priamo odresovaným odkazom: “Dosť bolo Fica!“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slnko v sieti pozná víťazov: Najlepší film je Otec, bodovala aj Potopa a nechýbali ani…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac