Maroš Kramár posiela Flašíkovej tvrdý odkaz: STVR aj ministerstvo sa môžu hanbiť

Slovensko spoznalo víťazov 15. ročníka národných filmových cien Slnko v sieti. Slávnostný večer priniesol nielen ocenenia pre najlepšie domáce filmy, ale aj výrazné momenty na pódiu.
Hlavnú cenu večera, najlepší hraný film roka 2025, získal film Otec režisérky Terezy Nvotovej. Snímka uspela aj v hereckých kategóriách. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesol Milan Ondrík za postavu Michala vo filme Otec. Film uspel aj v technických kategóriách, cenu za najlepší kameramanský výkon získal Adam Suzin.
Silnú pozíciu potvrdil aj film Potopa, ktorý získal viacero ocenení vrátane Diváckej ceny pre najobľúbenejší slovenský film roka. Za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe bola ocenená Sára Chripáková, ktorá zaujala práve vo filme Potopa.
V televízii sa program nevysielal
Národné filmové ceny Slnko v sieti sa tento rok ocitli mimo hlavného mediálneho priestoru. Podujatie, ktoré má byť oslavou slovenskej kinematografie, nedostalo priestor nielen na obrazovkách STVR, ale výrazne stratilo aj dostupnosť pre širšiu verejnosť. O to silnejšie potom vyzneli slová herca Maroša Kramára, ktorý v závere večera otvorene pomenoval, čo podľa neho zlyhalo.
Kým vlani ešte existoval aspoň plán na záznam, ktorý napokon zrušila, tento rok podujatie úplne obišla a ani ho nenasnímala. Prenos sa síce objavil na menších streamovacích platformách a weboch, no chýbala mu širšia dostupnosť, na akú boli diváci minulé roky zvyknutí.
Kramár pomenoval problém priamo na pódiu
Napätie, ktoré sa počas celého podujatia vytváralo, naplno dozrelo v závere večera. Príhovory mnohých nominovaných umelcov sprevádzali odkazy venované kultúre aj ľuďom, ktorí o nej rozhodujú. Kým niektoré boli miernejšie a sprevádzané skôr nádejou v lepšiu budúcnosť, našli sa aj také, ktoré nešetrili kritikou a ich autori si rozhodne nebrali servítku pred ústa.
Herec Maroš Kramár využil svoj priestor na pódiu na otvorený a emotívny prejav, ktorý smeroval priamo k STVR aj k politickému vedeniu.
„Náš slovenský prajný ľud by mal vedieť o ľuďoch, ktorí tieto filmy tvoria. A na to tu máme našu slovenskú verejnoprávnu televíziu. Tá nielenže ako minulý rok neodvysielala večer ani v zázname, tento rok sa ho rozhodla ani nenasnímať pre budúce generácie. A to je veľká hanba. Myslím si, že by sa mohli hanbiť. Nielen v tej našej televízii, ale aj tí nad nimi. Ministerstvo kultúry a celá naša vládna garnitúra,“ odkázal.
„Vo svete sa umelci vyjadrujú k politike, tak si myslím, že aj my by sme sa mohli bez hanby vyjadrovať,“ povedal keď uvádzal kategóriu najlepší film. Celý svoj prejav ukončil stručným a priamo odresovaným odkazom: “Dosť bolo Fica!“
